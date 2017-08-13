Рейнгольд: «Спартак» никак не может отойти от празднования чемпионства»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о проблемах «Спартака» на старте сезона.

После шести туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. На данный момент действующие чемпионы России одержали две победы, дважды сыграли вничью и два раза проиграли.

«Проблемы внутри «Спартака»? Я не хочу лезть в эти разборки, мне это абсолютно неинтересно. Мы говорим о профессиональной команде, футболисты обязаны выходить и делать свою работу. Но «Спартаку» не хватает желания, самоотдачи, ну и Романа Зобнина, это без вопросов, он делал огромный объем работе в центре поля.

Очевидно, что «Спартак» находится не в оптимальной форме. Где-то сыграют хорошо, потом берут паузу, особенно это касается Глушакова и Фернандо, и в итоге, все матчи, в которых «Спартак» провалился, все проблемы исходили именно из центральной зоны. Говоря откровенно, и «Арсенал» должен был забивать «Спартаку», хотя туляки никакие! Судя по всему, команда не может никак отойти от празднования чемпионства», – сказал Рейнгольд.

Почему «Спартак» провалил начало сезона