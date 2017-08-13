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    Рейнгольд: «Спартак» никак не может отойти от празднования чемпионства»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о проблемах «Спартака» на старте сезона.

    После шести туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. На данный момент действующие чемпионы России одержали две победы, дважды сыграли вничью и два раза проиграли.

    «Проблемы внутри «Спартака»? Я не хочу лезть в эти разборки, мне это абсолютно неинтересно. Мы говорим о профессиональной команде, футболисты обязаны выходить и делать свою работу. Но «Спартаку» не хватает желания, самоотдачи, ну и Романа Зобнина, это без вопросов, он делал огромный объем работе в центре поля.

    Очевидно, что «Спартак» находится не в оптимальной форме. Где-то сыграют хорошо, потом берут паузу, особенно это касается Глушакова и Фернандо, и в итоге, все матчи, в которых «Спартак» провалился, все проблемы исходили именно из центральной зоны. Говоря откровенно, и «Арсенал» должен был забивать «Спартаку», хотя туляки никакие! Судя по всему, команда не может никак отойти от празднования чемпионства», – сказал Рейнгольд.

    Почему «Спартак» провалил начало сезона

    Источник: Rusfootball.info

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    13.08.2017 12:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 августа 2017, 16:36

      Чтобы правильно давать интервью в 2016, надо было говорить про багаж Аленичева. В 2017 надо говорить про то, что Спартак не может отойти от чемпионства.

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 13 августа 2017, 13:25

      дед постоянно порет какую то херню....

      2
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      ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y > alp 13 августа 2017, 16:28

      он шутит

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 августа 2017, 13:15

      "Местами " дед прав )))

      2
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 13 августа 2017, 13:02

      Традиционное спартаковское разгильдяйство и пока не наладится игровая дисциплина так и будут в конце матча получать необязательные голы!

      2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 августа 2017, 13:01

      Ну как мы и говорили уровень Спартака 7-8 место а чемпионство нелепое недоразумение !!!!!!!!!!

      8
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      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > NEMETSRUS 13 августа 2017, 14:36

      По нелепости остальные команды в сраке что ли?

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 13 августа 2017, 12:57

      Спартак играет на своем уровне как и в прошлом сезоне, просто Зенит с ЦСКА возвращаются к своей игре...

      6
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 13 августа 2017, 12:56

      Так и ЛЧ подойдет , а они все в отходняках !

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 августа 2017, 12:29

      Был кураж. Стали чемпионами. Радуйтесь. А сейчас требовать от них что-либо глупо. Они всё отдали, что могли. А этот сезон у Спартака разгрузочный.

      8
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 13 августа 2017, 12:26

      Неинтересно Рейнгольда слушать. Посоветуйте не слушать ? Приходится.

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 13 августа 2017, 12:25

      Глушаков откровенно слаб

      2
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