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  • Рейнгольд: «Спартак» никак не может отойти от празднования чемпионства»

Рейнгольд: «Спартак» никак не может отойти от празднования чемпионства»

13 августа 2017, 12:02
12

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о проблемах «Спартака» на старте сезона.

После шести туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. На данный момент действующие чемпионы России одержали две победы, дважды сыграли вничью и два раза проиграли.

«Проблемы внутри «Спартака»? Я не хочу лезть в эти разборки, мне это абсолютно неинтересно. Мы говорим о профессиональной команде, футболисты обязаны выходить и делать свою работу. Но «Спартаку» не хватает желания, самоотдачи, ну и Романа Зобнина, это без вопросов, он делал огромный объем работе в центре поля.

Очевидно, что «Спартак» находится не в оптимальной форме. Где-то сыграют хорошо, потом берут паузу, особенно это касается Глушакова и Фернандо, и в итоге, все матчи, в которых «Спартак» провалился, все проблемы исходили именно из центральной зоны. Говоря откровенно, и «Арсенал» должен был забивать «Спартаку», хотя туляки никакие! Судя по всему, команда не может никак отойти от празднования чемпионства», – сказал Рейнгольд.

Почему «Спартак» провалил начало сезона

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (12)
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petr69
1502616353
Глушаков откровенно слаб
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СЛАВА 81
1502616410
Неинтересно Рейнгольда слушать. Посоветуйте не слушать ? Приходится.
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APchelov
1502616591
Был кураж. Стали чемпионами. Радуйтесь. А сейчас требовать от них что-либо глупо. Они всё отдали, что могли. А этот сезон у Спартака разгрузочный.
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Catastrofa
1502618192
Так и ЛЧ подойдет , а они все в отходняках !
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zenit2012
1502618260
Спартак играет на своем уровне как и в прошлом сезоне, просто Зенит с ЦСКА возвращаются к своей игре...
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NEMETSRUS
1502618497
Ну как мы и говорили уровень Спартака 7-8 место а чемпионство нелепое недоразумение !!!!!!!!!!
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nemolod
1502618549
Традиционное спартаковское разгильдяйство и пока не наладится игровая дисциплина так и будут в конце матча получать необязательные голы!
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acer2003
1502619344
"Местами " дед прав )))
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alp
1502619911
дед постоянно порет какую то херню....
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bset
1502631372
Чтобы правильно давать интервью в 2016, надо было говорить про багаж Аленичева. В 2017 надо говорить про то, что Спартак не может отойти от чемпионства.
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