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  • Маклаков: «Не надо винить Карреру в двух последних неудачах «Спартака»

Маклаков: «Не надо винить Карреру в двух последних неудачах «Спартака»

13 августа 2017, 08:58
6

Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков дал оценку игре команды в матче с ЦСКА (1:2) в 6-м туре РФПЛ. По мнению актера, в последних неудачах красно-белых не стоит винить главного тренера Массимо Карреру.

«Я думаю, что в двух последних поражениях не стоить винить Массимо Карреру. Он очень хороший тренер, который принес нам чемпионство. Мне не понравился в матче Марко Петкович, а также абсолютно не впечатлил Александр Самедов. Если мы собираемся играть в Лиге чемпионов, то нам нужна помощь в нападении и в защите, в полузащите у «Спартака» все хорошо. Марио Пашалич — очень хороший и умный игрок», – заявил Маклаков.
.
«Спартак» после шести матчей занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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fanchik
1502605944
Не уже ли после третьей не удачи надо задуматься, что -то идет не так.Игра ведь не радует ,а впереди лигаЧ и с усилением определенных позиций что-то затянулось.Нужно принимать умные, смелые решения по трансферам, на "старых дрожжах" далеко не уехать.
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ПФК ЦСКА Моscow
1502606434
Шматко, ё-моё блин!)
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Диктор
1502610980
Лично мое мнение виноват Федун-слишком он затянул с трансферами.
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cska-62
1502616982
Я тоже думаю, что дело совсем не в Каррере. Просто "Спартак", забив шальной гол, посчитал, что ЦСКА можно обыграть без создания голевых моментов вообще. И последовала расплата! СПРАВЕДЛИВАЯ РАСПЛАТА!
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Опорник84
1502621543
В клубе нет мелочей, виноваты все! Руководство потому-что затянуло с трансферами, тренер потому-что не подготовил команду, игрок раз не готов значит плохо работает на тренировках!
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