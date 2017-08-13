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    Маклаков: «Не надо винить Карреру в двух последних неудачах «Спартака»

    Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков дал оценку игре команды в матче с ЦСКА (1:2) в 6-м туре РФПЛ. По мнению актера, в последних неудачах красно-белых не стоит винить главного тренера Массимо Карреру.

    «Я думаю, что в двух последних поражениях не стоить винить Массимо Карреру. Он очень хороший тренер, который принес нам чемпионство. Мне не понравился в матче Марко Петкович, а также абсолютно не впечатлил Александр Самедов. Если мы собираемся играть в Лиге чемпионов, то нам нужна помощь в нападении и в защите, в полузащите у «Спартака» все хорошо. Марио Пашалич — очень хороший и умный игрок», – заявил Маклаков.
    .
    «Спартак» после шести матчей занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2017 08:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 августа 2017, 13:52

      В клубе нет мелочей, виноваты все! Руководство потому-что затянуло с трансферами, тренер потому-что не подготовил команду, игрок раз не готов значит плохо работает на тренировках!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 августа 2017, 12:36

      Я тоже думаю, что дело совсем не в Каррере. Просто "Спартак", забив шальной гол, посчитал, что ЦСКА можно обыграть без создания голевых моментов вообще. И последовала расплата! СПРАВЕДЛИВАЯ РАСПЛАТА!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 августа 2017, 10:56

      Лично мое мнение виноват Федун-слишком он затянул с трансферами.

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 августа 2017, 09:40

      Шматко, ё-моё блин!)

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 августа 2017, 09:32

      Не уже ли после третьей не удачи надо задуматься, что -то идет не так.Игра ведь не радует ,а впереди лигаЧ и с усилением определенных позиций что-то затянулось.Нужно принимать умные, смелые решения по трансферам, на "старых дрожжах" далеко не уехать.

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