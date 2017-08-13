Маклаков: «Не надо винить Карреру в двух последних неудачах «Спартака»

Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков дал оценку игре команды в матче с ЦСКА (1:2) в 6-м туре РФПЛ. По мнению актера, в последних неудачах красно-белых не стоит винить главного тренера Массимо Карреру.

«Я думаю, что в двух последних поражениях не стоить винить Массимо Карреру. Он очень хороший тренер, который принес нам чемпионство. Мне не понравился в матче Марко Петкович, а также абсолютно не впечатлил Александр Самедов. Если мы собираемся играть в Лиге чемпионов, то нам нужна помощь в нападении и в защите, в полузащите у «Спартака» все хорошо. Марио Пашалич — очень хороший и умный игрок», – заявил Маклаков.

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«Спартак» после шести матчей занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.