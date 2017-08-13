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    Бабаев – о посещаемости дерби ЦСКА и «Спартака»: «Наверное, это сезон отпусков»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о посещаемости матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

    Отметим, что московское дерби, которое прошло на «ВЭБ Арене», собрало на трибунах 24 тысячи человек.

    «По моей информации, остались нереализованными около полутора-двух тысяч билетов не на самые лучшие места.

    Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город, но с другой стороны те, кто пришел на стадион, – это настоящие болельщики, которые не пропустили такой яркий и эмоциональный матч.

    Можно только посочувствовать тем, кто решил остаться дома и посмотреть игру по телевизору. Но жаль, что не удалось собрать полные трибуны», – сказал Бабаев.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: ТАСС

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    13.08.2017 00:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 13 августа 2017, 23:38

      почему-то у болельщиков "Спартака" нет сезона отпусков! Просто это говорит о любви болельщиков к СВОЕЙ КОМАНДЕ!!!

      -2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 августа 2017, 22:34

      Дело не в отпусках, а в неумении работать с болельщиками и патологической жадности руководства ЦСКА: " Мы постоянно пытаемся доить тех, кто и так лежит" - В. М. Черномырдин. Избранное.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 августа 2017, 16:33

      Наверное это цены на билеты

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 августа 2017, 10:16

      Яркий эмоциональный матч? Может Бабаев другой матч смотрел? Уже второе дерби подряд команды катают мяч в середине поля. Ни скоростей, ни моментов у ворот. Вот раньше были дерби так дерби. Потому и болельщиков поубавилось

      2
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      Рейтинг: +36

      visokos83 13 августа 2017, 08:50

      Билеты дороговаты,2500р -самый дешевый,тоже думал -идти,не идти,но желание пересилило.

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 13 августа 2017, 08:30

      Менеджеры хреновы, готовый урожай собрать не можете.

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 13 августа 2017, 08:00

      Алчность и еще раз алчность.

      8
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 13 августа 2017, 02:06

      Мне дорога из моего города туда-обратно встанет меньше, чем стоимость билета на матч. Это все выглядит уныло на фоне обещаний по ценовой политике от Гинера.

      1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 13 августа 2017, 01:46

      Вы шутите про отпуска!? Цены, цены! У нас раз собрали пока только... Много билетов было по 1500 р. Это был старт. И это дорого за билет на 68 тысячной арене. На ЦСКА - Спартак от 2500 р. Дорого это нам простым болелам. У нас хоть остальные матчи от 200 р. А вообще цены на билеты ккак в Европе... Дорого это нам...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 01:12

      А было на что смотреть? На грубые обоюдные ошибки и грязные подкаты, чтоль? Вот Зенит по 50 тыщ собирает, потому что там мастера мирового класса!

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > prezent2017 13 августа 2017, 01:21

      Питерские возомнили, аж смех разбирает. И самые популярные и самые титулованные. С математикой проблемы? 1 раз со "Спартаком" собрал? )))))) А на унылое ЦКГ сроду никто не приходил.

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > prezent2017 13 августа 2017, 03:41

      Согласен. Зенит на данный момент собрал качественный коллектив, готовый достигать чего либо и главное с присутствием хоть какого-то близкого к футболу "представления".

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