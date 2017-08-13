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  • Бабаев – о посещаемости дерби ЦСКА и «Спартака»: «Наверное, это сезон отпусков»

Бабаев – о посещаемости дерби ЦСКА и «Спартака»: «Наверное, это сезон отпусков»

13 августа 2017, 00:18
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о посещаемости матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

Отметим, что московское дерби, которое прошло на «ВЭБ Арене», собрало на трибунах 24 тысячи человек.

«По моей информации, остались нереализованными около полутора-двух тысяч билетов не на самые лучшие места.

Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город, но с другой стороны те, кто пришел на стадион, – это настоящие болельщики, которые не пропустили такой яркий и эмоциональный матч.

Можно только посочувствовать тем, кто решил остаться дома и посмотреть игру по телевизору. Но жаль, что не удалось собрать полные трибуны», – сказал Бабаев.

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (13)
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prezent2017
1502575940
А было на что смотреть? На грубые обоюдные ошибки и грязные подкаты, чтоль? Вот Зенит по 50 тыщ собирает, потому что там мастера мирового класса!
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zlobny_zenitos
1502577976
Вы шутите про отпуска!? Цены, цены! У нас раз собрали пока только... Много билетов было по 1500 р. Это был старт. И это дорого за билет на 68 тысячной арене. На ЦСКА - Спартак от 2500 р. Дорого это нам простым болелам. У нас хоть остальные матчи от 200 р. А вообще цены на билеты ккак в Европе... Дорого это нам...
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Zarandar_52
1502579210
Мне дорога из моего города туда-обратно встанет меньше, чем стоимость билета на матч. Это все выглядит уныло на фоне обещаний по ценовой политике от Гинера.
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Одинокий волк Маквейд
1502600411
Алчность и еще раз алчность.
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Приус
1502602219
Менеджеры хреновы, готовый урожай собрать не можете.
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visokos83
1502603457
Билеты дороговаты,2500р -самый дешевый,тоже думал -идти,не идти,но желание пересилило.
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Lester84
1502608592
Яркий эмоциональный матч? Может Бабаев другой матч смотрел? Уже второе дерби подряд команды катают мяч в середине поля. Ни скоростей, ни моментов у ворот. Вот раньше были дерби так дерби. Потому и болельщиков поубавилось
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bset
1502631222
Наверное это цены на билеты
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мы_не_рабы
1502652870
Дело не в отпусках, а в неумении работать с болельщиками и патологической жадности руководства ЦСКА: " Мы постоянно пытаемся доить тех, кто и так лежит" - В. М. Черномырдин. Избранное.
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plehanov6
1502656687
почему-то у болельщиков "Спартака" нет сезона отпусков! Просто это говорит о любви болельщиков к СВОЕЙ КОМАНДЕ!!!
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