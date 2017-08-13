Бабаев – о посещаемости дерби ЦСКА и «Спартака»: «Наверное, это сезон отпусков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о посещаемости матча 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1).

Отметим, что московское дерби, которое прошло на «ВЭБ Арене», собрало на трибунах 24 тысячи человек.

«По моей информации, остались нереализованными около полутора-двух тысяч билетов не на самые лучшие места.

Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город, но с другой стороны те, кто пришел на стадион, – это настоящие болельщики, которые не пропустили такой яркий и эмоциональный матч.

Можно только посочувствовать тем, кто решил остаться дома и посмотреть игру по телевизору. Но жаль, что не удалось собрать полные трибуны», – сказал Бабаев.

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