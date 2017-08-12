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    Бабаев заявил, что бросание на поле туалетной бумаги болельщиками ЦСКА в матче со «Спартаком» смотрелось оригинально

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал оценку эпизоду с участием болельщиков красно-синих в матче шестого тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1). После гола полузащитника красно-белых Марио Пашалича, открывшего счет на 48-й минуте, фанаты армейцев забросали штрафную площадь голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева рулонами туалетной бумаги.

    «Очень неожиданно. Я не понял, почему так сделали, ведь гол был в наши ворота. Но смотрелось оригинально, все равно лучше, чем пиротехника. Сточки зрения безопасности это было самое спокойное дерби за последнее время. Дай бог, чтобы данная тенденция сохранялась. Надеюсь, болельщики будут приходить смотреть футбол и болеть за свои команды, а не устраивать агрессивные показательные акции», – сказал Бабаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.08.2017 21:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 01:16

      Они же не знали, что туалетная бумага самим мясным скоро понадобится. И в большом количестве.

      1
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      Рейтинг: +108

      Kbp. V 12 августа 2017, 22:06

      Ну унитаз арене туалетная бумага кстати

      -1
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 12 августа 2017, 21:23

      это не туалетка была, а просто рулоны обычной бумаги

      0
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      Рейтинг: +20

      ddlexepro 12 августа 2017, 21:22

      И то подсмотрели у фанатов Баварии.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > ddlexepro 12 августа 2017, 21:45

      Полезный опыт не грех перенимать

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Майор Дзагоев 12 августа 2017, 21:55

      Действительно, уж лучше так, а не петарды взрывать и фаерами дымить (по ящику как сводка новостей с фронта смотрится)

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > SunRomeS 13 августа 2017, 07:25

      Согласен. А ещё лучше вообще ничего на поле не бросать! Как было в эпоху ещё советского футбола, когда, за исключением т.н. "фанатских секторов", на хороших местах сидели болельщики ЦСКА и "Спартака" вперемежку, обменивались мнениями и эмоциями, но никаких ссор и драк не было. Да и никакой злобы или ненависти к соперникам тоже не было, а того же Бескова или Садырина уважали все без исключения.

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