Бабаев заявил, что бросание на поле туалетной бумаги болельщиками ЦСКА в матче со «Спартаком» смотрелось оригинально

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал оценку эпизоду с участием болельщиков красно-синих в матче шестого тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1). После гола полузащитника красно-белых Марио Пашалича, открывшего счет на 48-й минуте, фанаты армейцев забросали штрафную площадь голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева рулонами туалетной бумаги.

«Очень неожиданно. Я не понял, почему так сделали, ведь гол был в наши ворота. Но смотрелось оригинально, все равно лучше, чем пиротехника. Сточки зрения безопасности это было самое спокойное дерби за последнее время. Дай бог, чтобы данная тенденция сохранялась. Надеюсь, болельщики будут приходить смотреть футбол и болеть за свои команды, а не устраивать агрессивные показательные акции», – сказал Бабаев.

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