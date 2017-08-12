Геркус: «Новый нападающий в «Локомотиве» будет, но это не Дзюба»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Как было отмечено, железнодорожники не рассматривают вариант подписания этого нападающего.

«Будет ли нападающий у «Локомотива»? Будет, но это не Дзюба. Хотя время есть, и никогда не говори никогда… Надеюсь, что до конца летнего трансферного окна в команде появится новый нападающий.

Ндингой интересуются европейские клубы. Мы готовы отпустить его, карьера в «Локомотиве» у него явно не складывается. Вопрос теперь в том, как у него сложатся отношения с его новым клубом, как он с ним договорится», – заявил Геркус.

Ранее в тренерском штабе «Зенита» неоднократно заявляли, что Дзюбе требуется прибавлять в игре, если он рассчитывает попадать в состав команды.