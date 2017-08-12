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  • Геркус: «Новый нападающий в «Локомотиве» будет, но это не Дзюба»

Геркус: «Новый нападающий в «Локомотиве» будет, но это не Дзюба»

12 августа 2017, 09:15
14

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Как было отмечено, железнодорожники не рассматривают вариант подписания этого нападающего.

«Будет ли нападающий у «Локомотива»? Будет, но это не Дзюба. Хотя время есть, и никогда не говори никогда… Надеюсь, что до конца летнего трансферного окна в команде появится новый нападающий.

Ндингой интересуются европейские клубы. Мы готовы отпустить его, карьера в «Локомотиве» у него явно не складывается. Вопрос теперь в том, как у него сложатся отношения с его новым клубом, как он с ним договорится», – заявил Геркус.

Ранее в тренерском штабе «Зенита» неоднократно заявляли, что Дзюбе требуется прибавлять в игре, если он рассчитывает попадать в состав команды.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем Геркус Илья
Комментарии (14)
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Приус
1502518935
Он здесь непрошенный гость Он здесь как в горле кость.
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Garrincha58
1502521418
оставьте вы Дзюбу в покое пусть сидит на лавке и выходит на замену
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Грыззь
1502523009
Артемку куда только не сватают. Ни кому он, бедолага не нужен.
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multiscan
1502526659
И слава богу!
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Бугимен
1502527160
Все Дзюба,остается только АРАРАТ!Не кому ты ненужен,а жаль!
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Диктор
1502529321
Все правильно-зачем им это дерево.
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prezent2017
1502529586
Дзюба для ж.д.-рожников слишком хорош. Обойдутся чем-либо подешевле.
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NapaS
1502531492
в Артемке самое хорошее что есть - это его паспорт
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Fan Loko mik
1502531495
Геркус, ты пока у болельщиков ЛОКО в авторитете!!!!!! Но терпение не железное, покупай давай напа и ЦЗ побыстрее, не тяни резину им ещё в состав влиться нужно!
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Князев
1502567995
Начало сезона хорошее, ещё не очень трудная игра с "Тосно", а дальше крепитесь ребята и приглашайте хорошего нападающего! Ждём травмированных ребят, поправляйтесь!!!
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