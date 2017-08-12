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    Геркус: «Новый нападающий в «Локомотиве» будет, но это не Дзюба»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Как было отмечено, железнодорожники не рассматривают вариант подписания этого нападающего.

    «Будет ли нападающий у «Локомотива»? Будет, но это не Дзюба. Хотя время есть, и никогда не говори никогда… Надеюсь, что до конца летнего трансферного окна в команде появится новый нападающий.

    Ндингой интересуются европейские клубы. Мы готовы отпустить его, карьера в «Локомотиве» у него явно не складывается. Вопрос теперь в том, как у него сложатся отношения с его новым клубом, как он с ним договорится», – заявил Геркус.

    Ранее в тренерском штабе «Зенита» неоднократно заявляли, что Дзюбе требуется прибавлять в игре, если он рассчитывает попадать в состав команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 09:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +836

      Князев 12 августа 2017, 22:59

      Начало сезона хорошее, ещё не очень трудная игра с "Тосно", а дальше крепитесь ребята и приглашайте хорошего нападающего! Ждём травмированных ребят, поправляйтесь!!!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 августа 2017, 12:51

      Геркус, ты пока у болельщиков ЛОКО в авторитете!!!!!! Но терпение не железное, покупай давай напа и ЦЗ побыстрее, не тяни резину им ещё в состав влиться нужно!

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 12 августа 2017, 12:51

      в Артемке самое хорошее что есть - это его паспорт

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 12:19

      Дзюба для ж.д.-рожников слишком хорош. Обойдутся чем-либо подешевле.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 августа 2017, 12:15

      Все правильно-зачем им это дерево.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 августа 2017, 11:39

      Все Дзюба,остается только АРАРАТ!Не кому ты ненужен,а жаль!

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 августа 2017, 11:30

      И слава богу!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 11:12

      У Дзюбы два пути - или немедленно уходить в аренду или прибавить в игре - тогда у Манчини появится ещё один вариант схемы игры и Дзюба будет очень полезен.Всё от него зависит.

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 августа 2017, 10:30

      Артемку куда только не сватают. Ни кому он, бедолага не нужен.

      1
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 12 августа 2017, 10:07

      Дзюба самим пригодится, идите вы нахер! Учитывая, как играет Шатов... Кокора пойдет на место Олега, а Артем на место Кокорина. Вуаля! Полоз на подмене Кокорина или Себы.

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