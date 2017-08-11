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    Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год

    Стали известны некоторые подробности будущего контракта нападающего Килиана Мбаппе с парижским «ПСЖ», куда в ближайшее время футболист должен перейти из «Монако».

    В частности, общественность узнала, что форвард будет зарабатывать в новой команде 1,5 миллиона евро в месяц. В переговорах о личном контракта Мбаппе и клуба принимал активное участие отец футболиста.

    Примерно такую же зарплату игрок требовал и у «Монако», однако нынешний клуб спортсмена не смог удовлетворить такие финансовые запросы.

    Напомним, что стоимость трансфера Мбаппе в «ПСЖ» составит 160 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    11.08.2017 16:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 11 августа 2017, 22:44

      Псж мешок с деньгами, на сто процентов уверен что они опять с 1/8 финал лч вылетят, такой физрук как эмери не может тренировать топ клубы.

      0
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 11 августа 2017, 20:12

      Отдам сына в футбол.К тому моменту все футболисты будут столько зарабатывать.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 11 августа 2017, 19:47

      Если тренер мозгами не дружить всё х...я Эмери один из них.

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 11 августа 2017, 18:34

      Ушлые батяни пошли у футболистов =)

      0
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 августа 2017, 17:58

      На что потратить первую зарплату?

      1
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      Рейтинг: +18

      Илько 11 августа 2017, 17:38

      Повезло сопляку.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 августа 2017, 17:31

      Меньше Коко и Дзюбы получает! Это не какие рамки не ходит!

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > _Kesh_Suntar_ 11 августа 2017, 17:33

      .......это в месяц написано!!! за год 18 млн получается у него)

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2017, 17:23

      Когда уже нефть у арабов закончится?

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Kulimen 11 августа 2017, 17:32

      на их век точно хватит, а после них - хоть потоп))) такое мышление не только у нас, у них видимо тоже)

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 августа 2017, 17:21

      Псж в лч дальше 1/4 финала все равно не пройдут

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 августа 2017, 17:01

      Ох не знаю , что с ним будет в ПСЖ ? ???

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