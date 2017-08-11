Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год

Стали известны некоторые подробности будущего контракта нападающего Килиана Мбаппе с парижским «ПСЖ», куда в ближайшее время футболист должен перейти из «Монако».

В частности, общественность узнала, что форвард будет зарабатывать в новой команде 1,5 миллиона евро в месяц. В переговорах о личном контракта Мбаппе и клуба принимал активное участие отец футболиста.

Примерно такую же зарплату игрок требовал и у «Монако», однако нынешний клуб спортсмена не смог удовлетворить такие финансовые запросы.

Напомним, что стоимость трансфера Мбаппе в «ПСЖ» составит 160 миллионов евро.