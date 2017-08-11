Мбаппе будет зарабатывать в «ПСЖ» 18 миллионов в год

Псж мешок с деньгами, на сто процентов уверен что они опять с 1/8 финал лч вылетят, такой физрук как эмери не может тренировать топ клубы.
Стали известны некоторые подробности будущего контракта нападающего Килиана Мбаппе с парижским «ПСЖ», куда в ближайшее время футболист должен перейти из «Монако».
В частности, общественность узнала, что форвард будет зарабатывать в новой команде 1,5 миллиона евро в месяц. В переговорах о личном контракта Мбаппе и клуба принимал активное участие отец футболиста.
Примерно такую же зарплату игрок требовал и у «Монако», однако нынешний клуб спортсмена не смог удовлетворить такие финансовые запросы.
Напомним, что стоимость трансфера Мбаппе в «ПСЖ» составит 160 миллионов евро.