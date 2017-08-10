Источник: Мбаппе переходит в «ПСЖ» за 160 миллионов

Неожиданно как то даже, об этом вроде не говорили, по слухам должен был в РЕАЛ или Барсу, но переходит в ПСЖ. Ещё пару лет и самым богатым будет ПСЖ. С таким составом точно нужно выигрывать ЛЧ.
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе находится в стадии трансфера в парижский «ПСЖ». Клубы уже уладили все детали и обмениваются необходимыми документами. Стоимость перехода составит 160 миллионов евро, не считая бонусов.
Контракт форварда с новым клубом должен быть подписан в ближайшее время. Ранее стало известно, что сам футболист дал согласие на смену клуба.
В прошлом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.