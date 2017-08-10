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    Источник: Мбаппе переходит в «ПСЖ» за 160 миллионов

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе находится в стадии трансфера в парижский «ПСЖ». Клубы уже уладили все детали и обмениваются необходимыми документами. Стоимость перехода составит 160 миллионов евро, не считая бонусов.

    Контракт форварда с новым клубом должен быть подписан в ближайшее время. Ранее стало известно, что сам футболист дал согласие на смену клуба.

    В прошлом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    10.08.2017 18:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 11 августа 2017, 22:05

      Неожиданно как то даже, об этом вроде не говорили, по слухам должен был в РЕАЛ или Барсу, но переходит в ПСЖ. Ещё пару лет и самым богатым будет ПСЖ. С таким составом точно нужно выигрывать ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 11 августа 2017, 01:23

      Уоу, уоу, а как же фэир плэй, ща начнут высчитывать прибыль и окажется что с рекламы срубили пол-миллиарда евро только в катаре)))вот уделают они фифа)))

      1
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      Рейтинг: -5

      Егориус 10 августа 2017, 22:41

      лошара, прямого конкурента усилять

      0
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      Рейтинг: +61

      bloodn1ck 10 августа 2017, 21:25

      молодцы что продали.. бабла срубили..он столько не стоит, хотя и игрок толковый.

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > bloodn1ck 10 августа 2017, 22:21

      неймар тоже не стоит 222 ляма

      1
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > fhnv 11 августа 2017, 22:06

      Согласен, сейчас переплачивают в разы за футболистов.

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 10 августа 2017, 20:00

      Ну...Я думаю врятли, он стоит максимум 50, и то я это сильно завысил

      -1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 10 августа 2017, 19:58

      Теперь осталось нового авторитетного тренера подписать,)

      -1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 10 августа 2017, 19:42

      Marca, не верю!

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 10 августа 2017, 19:42

      Молодец, пацан с 18 лет будет играть за баснословные суммы. Жаль, что не поехал за пределы Франции, было бы интереснее с точки зрения развития карьеры. С таким ярчайшим подбором игроков в атаке (Кавани, Неймар, Ди Мария, Мбаппе, Моура, Дракслер) "ПСЖ" во Франции просто обязан стать первым, а в ЛЧ, как минимум, финал в Киеве...

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > I_R_O_N_M_A_N 11 августа 2017, 06:23

      Она бы и в прошлом сезоне не остановила, если бы не Айтекин...

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 10 августа 2017, 19:13

      Попутать можно эти двое стоят дороже всех вмести взятых в нашем чемпионате плюс ещё судьй

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      Рейтинг: +2051

      almanev 10 августа 2017, 19:12

      1/4 лиги чемпионов всё равно останется пределом ПСЖ

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      Рейтинг: +67289

      portero > almanev 10 августа 2017, 19:18

      если что у них деньги а на судеек хватит, так что легко могут и ЛЧ взять, в том году судья помог их утопить

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