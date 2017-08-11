Канчельскис: «Кокорину важно доказать, что на его карьере рано поставили крест»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о причинах преображения нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, что на старте сезона чемпионата России форвард забил четыре гола и сделал две результативные передачи в пяти матчах.

«Преображение Кокорина — это совокупность нескольких факторов. Во-первых, Манчини наконец-то нашел ему правильную позицию. В прошлом году Луческу и тренеры сборной использовали его на фланге атаки, где его КПД резко снижался. Мне интересно — тренеры общались с футболистом на эту тему или игнорировали его мнение по этому вопросу? Манчини узнал у Саши, где он хорошо себя чувствует, и поставил его чистым форвардом.

Во-вторых, Кокорин понимает, что если в этом году он не будет проявлять себя, то не сыграет на домашнем чемпионате мира. А такое бывает один раз в жизни. Вроде бы мелочи, но мелочей в футболе не бывают.

Посмотрим, как будет дальше. Дай бог, чтобы он продолжал забивать. Это хорошо для нашей сборной, да и Кокорину важно доказать, что на его карьере рано поставили крест.

Что касается Дзюбы, то я бы не советовал ему уезжать в аренду. Чемпионат только начался, впереди у «Зенита» много игр в еврокубках, РФПЛ и Кубке России. Думаю, игровая практика ему найдется», — сказал Канчельскис.