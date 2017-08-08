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    Роналду остался в запасе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА, Матич и Лукаку – в стартовом составе «МЮ»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Манчестер Юнайтед» на матч за Суперкубок УЕФА-2017. Встреча пройдет сегодня в Скопье и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Бэйл.

    Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Дармиан, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Лукаку.

    Ставьте на матч в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 20:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      77SAM 9 августа 2017, 07:15

      Запас карман не тянет,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 8 августа 2017, 21:16

      Реал - МЮ
      Лучшей афиши не придумаешь
      Классный матч нас ждет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 августа 2017, 20:59

      Терпеть не могу Реал, но Маура не люблю еще больше!

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