Роналду остался в запасе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА, Матич и Лукаку – в стартовом составе «МЮ»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Манчестер Юнайтед» на матч за Суперкубок УЕФА-2017. Встреча пройдет сегодня в Скопье и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Бэйл.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Дармиан, Матич, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Лукаку.

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