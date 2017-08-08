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Ловчев призвал фанатов поддержать «Спартак» в трудный момент

8 августа 2017, 10:53
16

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев призвал болельщиков команды поддержать футболистов красно-белых. По его словам, не стоит забывать, что еще несколько месяцев назад они носили этих же игроков на руках после победу в чемпионате России.

«Болельщики не могут быть виноваты по определению. Они всегда поддерживают команду. А с открытием своего стадиона, роль болельщиков еще больше выросла.

Я хочу привести один пример. Когда мы вылетели в первую лигу в 1977 году, нашим главным конкурентом было минское «Динамо». Как раз тогда начало мощно развиваться фанатское движение. И вот мы приехали в Минск, разместились в гостинице рядом со стадионом. За пару часов до игры мы услышали, как с улицы доносится скандирование. Открыли окна, а там наши болельщики организованно идут на стадион, скандируя кричалки. В те времена такое было редкостью. Жители Минска останавливались и с восхищением смотрели на спартаковских болельщиков.

Мы тогда проиграли и откатились на пятое место. Вечером наши болельщики пришли к поезду, на котором мы возвращались в Москву. Они сказали: «Ребята, все нормально, не отчаивайтесь, все будет хорошо, а мы будем за вас всегда болеть».

Хочется только пожелать спартаковским болельщикам, чтобы они поддержали команду в трудный момент. Поддержали тех футболистов, которых еще недавно носили на руках», – сказал Ловчев.

После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1502179992
Да куда ж мы денемся? Будем поддерживать, как и все эти годы любимую команду!)
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filosof sparty
1502181561
У нас один ДНК! Спартак Чемпион!!!
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ivanthebest
1502181584
Вот бл..ть клоунада... Какой трудный момент? Не надо накручивать и делать из происходящего провал века... Сыграно всего 4 матча. Честно до..бали эти горе спекулянты на новостях в лице Ловчева и прочих личностей, которые на ровном месте то рисуют золотые медали командам, то списывают их в утиль.... Команду мы всегда будем поддерживать, но бывали гораздо более трудные моменты чем сейчас и мы не отворачивались, поэтому то что Ловчев сейчас призывает поддержать команду в типо трудный момент выглядит полным бредом и верхом неадекватности...
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ВЛАДИВОСТОК
1502182669
Куда то Ловчева несёт , много уже наговорил ......... А НАСТОЯЩИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ , ФАНАТОВ не надо призывать , они всегда с командой и в горе и радости .
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Диктор
1502184929
Я болею за Спартак с начала 90-х.И могу сказать одно-меня никогда не отталкивало от команды -ни ее турнирное положение,ни неудачи -я просто всегда верил в команду.Так же хочу поддержать Карреру как тренера,плевать на мытарство Глушакова и так далее,соберись сам и внуши команде одно-вы можете.
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Вадим 1972
1502185430
Никакого трудного момента не вижу. Турнир только начался, всё ещё впереди.
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VVM1964
1502186837
В ПОДОБНОГО РОДА ПРИЗЫВАХ ДЛЯ ИСТИННОГО БОЛЕЛЬЩИКА НЕТ НУЖДЫ .
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meiram
1502186869
Спартак ассоциируется происхождением своего имени и воспрянет своим духом, как рыцарь,всё постепенно наладится, но вратаря надо менять,есть запас-пусть заменит!
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Vepras
1502187564
Спартак и не из таких передряг выходил, справится.
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portero
1502188316
Ловчем молодца! не надо пинать надо поддержать. хотя до этого критиковал, но его не слушали.
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