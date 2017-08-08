Ловчев призвал фанатов поддержать «Спартак» в трудный момент

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев призвал болельщиков команды поддержать футболистов красно-белых. По его словам, не стоит забывать, что еще несколько месяцев назад они носили этих же игроков на руках после победу в чемпионате России.

«Болельщики не могут быть виноваты по определению. Они всегда поддерживают команду. А с открытием своего стадиона, роль болельщиков еще больше выросла.

Я хочу привести один пример. Когда мы вылетели в первую лигу в 1977 году, нашим главным конкурентом было минское «Динамо». Как раз тогда начало мощно развиваться фанатское движение. И вот мы приехали в Минск, разместились в гостинице рядом со стадионом. За пару часов до игры мы услышали, как с улицы доносится скандирование. Открыли окна, а там наши болельщики организованно идут на стадион, скандируя кричалки. В те времена такое было редкостью. Жители Минска останавливались и с восхищением смотрели на спартаковских болельщиков.

Мы тогда проиграли и откатились на пятое место. Вечером наши болельщики пришли к поезду, на котором мы возвращались в Москву. Они сказали: «Ребята, все нормально, не отчаивайтесь, все будет хорошо, а мы будем за вас всегда болеть».

Хочется только пожелать спартаковским болельщикам, чтобы они поддержали команду в трудный момент. Поддержали тех футболистов, которых еще недавно носили на руках», – сказал Ловчев.

После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.