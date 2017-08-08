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    Ловчев призвал фанатов поддержать «Спартак» в трудный момент

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев призвал болельщиков команды поддержать футболистов красно-белых. По его словам, не стоит забывать, что еще несколько месяцев назад они носили этих же игроков на руках после победу в чемпионате России.

    «Болельщики не могут быть виноваты по определению. Они всегда поддерживают команду. А с открытием своего стадиона, роль болельщиков еще больше выросла.

    Я хочу привести один пример. Когда мы вылетели в первую лигу в 1977 году, нашим главным конкурентом было минское «Динамо». Как раз тогда начало мощно развиваться фанатское движение. И вот мы приехали в Минск, разместились в гостинице рядом со стадионом. За пару часов до игры мы услышали, как с улицы доносится скандирование. Открыли окна, а там наши болельщики организованно идут на стадион, скандируя кричалки. В те времена такое было редкостью. Жители Минска останавливались и с восхищением смотрели на спартаковских болельщиков.

    Мы тогда проиграли и откатились на пятое место. Вечером наши болельщики пришли к поезду, на котором мы возвращались в Москву. Они сказали: «Ребята, все нормально, не отчаивайтесь, все будет хорошо, а мы будем за вас всегда болеть».

    Хочется только пожелать спартаковским болельщикам, чтобы они поддержали команду в трудный момент. Поддержали тех футболистов, которых еще недавно носили на руках», – сказал Ловчев.

    После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.08.2017 10:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2726

      a_who 8 августа 2017, 18:10

      Согласен ! ПОДДЕРЖАТЬ !

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 августа 2017, 17:04

      ну тут он прав

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 8 августа 2017, 14:32

      Ну наконец-то! А то все срут и срут. Всем нам было больно на это смотреть, но, надеюсь, для команды это будет часть закалки, без которой настоящих чемпионов не бывает. Легко, когда все легко, а когда тебе в морду дали так, что птички вокруг летают, и кровища хлещет отовсюду, то встать и и дальше драться не многие смогут. Буду верить и болеть за Спартак дальше.

      2
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      Рейтинг: +67288

      portero 8 августа 2017, 13:31

      Ловчем молодца!
      не надо пинать надо поддержать. хотя до этого критиковал, но его не слушали.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > portero 8 августа 2017, 13:54

      Вот вот, то тренер не такой, то игроки плохие.... видимо кто-то позвонил ему и он сразу мнение поменял)))

      0
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      Рейтинг: +798

      Vepras 8 августа 2017, 13:19

      Спартак и не из таких передряг выходил, справится.

      6
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      Рейтинг: +395

      meiram 8 августа 2017, 13:07

      Спартак ассоциируется происхождением своего имени и воспрянет своим духом, как рыцарь,всё постепенно наладится, но вратаря надо менять,есть запас-пусть заменит!

      5
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 августа 2017, 12:50

      Развели антимонию! Проиграли вдрызг.. смотреть было печально конечно, но вообще как то пох... Болел всегда за один клуб, Так и буду продолжать. А мнения газаевых, ловчевых, рейнгольдов, канчельскисов и прочей поебе...и после этого матча, До одного места мне. Они так думают, Это их право.

      1
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 8 августа 2017, 12:43

      Никакого трудного момента не вижу. Турнир только начался, всё ещё впереди.

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2017, 12:35

      Я болею за Спартак с начала 90-х.И могу сказать одно-меня никогда не отталкивало от команды -ни ее турнирное положение,ни неудачи -я просто всегда верил в команду.Так же хочу поддержать Карреру как тренера,плевать на мытарство Глушакова и так далее,соберись сам и внуши команде одно-вы можете.

      5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 8 августа 2017, 11:57

      Куда то Ловчева несёт , много уже наговорил ......... А НАСТОЯЩИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ , ФАНАТОВ не надо призывать , они всегда с командой и в горе и радости .

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