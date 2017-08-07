Ван Дейк, которого хотят приобрести топ-клубы АПЛ, официально обратился к «Саутгемптону» с просьбой продать его

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк хочет покинуть команду. 26-летний голландец сделал официальный запрос руководству с просьбой продать его.

«Я с сожалением хочу подтвердить, что сегодня сделал официальный запрос в «Саутгемптон» об уходе. К сожалению, у меня не было другого выбора после того, как клуб заявил о своих намерениях наложить на меня дисциплинарные санкции и оштрафовать на две недельные зарплаты», – сказал ван Дейк.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».