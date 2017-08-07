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    Ван Дейк, которого хотят приобрести топ-клубы АПЛ, официально обратился к «Саутгемптону» с просьбой продать его

    Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк хочет покинуть команду. 26-летний голландец сделал официальный запрос руководству с просьбой продать его.

    «Я с сожалением хочу подтвердить, что сегодня сделал официальный запрос в «Саутгемптон» об уходе. К сожалению, у меня не было другого выбора после того, как клуб заявил о своих намерениях наложить на меня дисциплинарные санкции и оштрафовать на две недельные зарплаты», – сказал ван Дейк.

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».

    Источник: Skysports

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    07.08.2017 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 августа 2017, 12:50

      а где гарантия что он не повторит такое плаксивое заявление в новом клубе? теперь многие 7 раз подумают, прежде чем покупать такого преданного игрока

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