Фурсенко: «Дзюба? У нас как было к нему хорошее отношение, так и осталось»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы в петербургском клубе.

Ранее сообщалось, что этим летом 28-летний россиянин на правах аренды может перейти в «Локомотив».

«Артем Дзюба – член нашей команды. У нас как было к нему хорошее отношение, так и осталось. Он играет в нашей команде, и никаких других мыслей у нас нет», – сказал Фурсенко.

В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.