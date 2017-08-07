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    Фурсенко: «Дзюба? У нас как было к нему хорошее отношение, так и осталось»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о перспективах нападающего Артема Дзюбы в петербургском клубе.

    Ранее сообщалось, что этим летом 28-летний россиянин на правах аренды может перейти в «Локомотив».

    «Артем Дзюба – член нашей команды. У нас как было к нему хорошее отношение, так и осталось. Он играет в нашей команде, и никаких других мыслей у нас нет», – сказал Фурсенко.

    В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Зенит» в РФПЛ четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2017 20:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 06:24

      Хорошему кораблю - хорошее плавание.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 21:09

      Знаем мы тебя брехуна!
      Артемка, не с.ы, в провинции тоже в футбол играют. И как раз в твоем стиле, только судьи не свистят каждый раз, если кто по ногам заедет или толканет.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 августа 2017, 20:49

      игрок лавки

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 августа 2017, 20:21

      Хорошее отношение - не запрет на продажу, переход в аренду в другой клуб.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 августа 2017, 20:06

      Почему-то хочется верить..
      Тёма выкарабкается.

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