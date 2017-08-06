Глушаков: «Пять голов мы получали и год, и пять лет назад. В итоге стали чемпионами»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий по матчу с «Зенитом» (1:5).

«Да, мы проиграли крупно. Это очень неприятно. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с командой. Нам нужно быть вместе не только после побед, но и после таких результатов. Пять мы получали и год назад, и пять лет назад. В прошлом же стали чемпионами в итоге. Нельзя посыпать голову пеплом, надо готовиться к ЦСКА, к другим матчам. Уверен, будем только сильнее. Третий матч подряд при Вилкове «Спартак» пропускает пять мячей? Я не вижу смысла комментировать судейство и говорить что-то еще сейчас», — сказал игрок сборной России.

В пятом туре РФПЛ красно-белые примут тульский «Арсенал». Матч состоится 9 августа.