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  • Глушаков: «Пять голов мы получали и год, и пять лет назад. В итоге стали чемпионами»

Глушаков: «Пять голов мы получали и год, и пять лет назад. В итоге стали чемпионами»

6 августа 2017, 23:09
49

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий по матчу с «Зенитом» (1:5).

«Да, мы проиграли крупно. Это очень неприятно. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с командой. Нам нужно быть вместе не только после побед, но и после таких результатов. Пять мы получали и год назад, и пять лет назад. В прошлом же стали чемпионами в итоге. Нельзя посыпать голову пеплом, надо готовиться к ЦСКА, к другим матчам. Уверен, будем только сильнее. Третий матч подряд при Вилкове «Спартак» пропускает пять мячей? Я не вижу смысла комментировать судейство и говорить что-то еще сейчас», — сказал игрок сборной России.

В пятом туре РФПЛ красно-белые примут тульский «Арсенал». Матч состоится 9 августа.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис
Комментарии (49)
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Микояновский мясокомбинат
1502050897
Может и станете...лет этак через....16 )))))
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shurik45
1502051345
В итоге ,стали чемпионами через 16 лет.!!
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paracetamol
1502051633
Привычный счет, сказал Глушаков, нам не впервой в Питере 5 пропускать.
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Зенит*SPB
1502051734
Глуш когда здраво говорит, а когда такую ху..ю...... как например это
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СШГЭС
1502052518
Денис, на хрен Вилкова, разберитесь спокойно в команде. Упали, вставайте и будьте еще сильней!
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Павелий
1502053420
Сегодня Спартак проиграл по делу. Ребров в который раз потерял ворота. Но надо двигаться дальше. А при Вилкове мы вообще отвратительно играем: видимо, у него аура чужая нам. Главное продолжать тренироваться и всё будет хорошо!
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Правдоруб100
1502053440
Липовые чемпионы надеются на что то.... Смешно....
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zenit2012
1502054691
холявы в этом году не будет!!!
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Cobold
1502056683
Про похороны забыл сказать. Береги медальку чемпионскую, Дениска! Она у вас свиней последняя.
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TRELL
1502058292
Говорит так,будто начинает привыкать к 5 голам в свои ворота...)))
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