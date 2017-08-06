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    Глушаков: «Пять голов мы получали и год, и пять лет назад. В итоге стали чемпионами»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков дал комментарий по матчу с «Зенитом» (1:5).

    «Да, мы проиграли крупно. Это очень неприятно. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с командой. Нам нужно быть вместе не только после побед, но и после таких результатов. Пять мы получали и год назад, и пять лет назад. В прошлом же стали чемпионами в итоге. Нельзя посыпать голову пеплом, надо готовиться к ЦСКА, к другим матчам. Уверен, будем только сильнее. Третий матч подряд при Вилкове «Спартак» пропускает пять мячей? Я не вижу смысла комментировать судейство и говорить что-то еще сейчас», — сказал игрок сборной России.

    В пятом туре РФПЛ красно-белые примут тульский «Арсенал». Матч состоится 9 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2017 23:09
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    Комментарии46
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 7 августа 2017, 15:25

      Да забудь ты про чемпионство!!!! Оно было в прошлом году. И его доказывать надо каждый год! В этом суть футбола.

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 августа 2017, 09:10

      Глушак гонит.. Логика где - мы несколько лет пропускали по пять и в итоге стали чемпионами? Идиот...
      Пропускайте дальше, лет через 15 может опять будете чемпионами...

      2
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 7 августа 2017, 09:07

      Ну, на судейство тут пинять не приходится. Спартак проиграл по делу.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 09:07

      Да уж, тут не до судейства... Хотя Вилков по сути виртуоз. Парой мазков он внес свой вклад в картинку первого тайма, Зенит - надо отдать ему должное - наверное, мог бы и без него обойтись... а дальше ему уже можно было просто наслаждаться футболом, проигрывая два мы предсказуемо рассыпаемся, с кем бы ни играли.

      -1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 08:30

      Д-а-а, Дениска, теперь тебе хороших бабок от Федуна не видать!

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 августа 2017, 08:21

      Цска... вы сначала Арсенал обыграйте, инвалиды))

      2
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      Рейтинг: +504

      alex-76 7 августа 2017, 02:21

      Ты нашёл свою команду.....((((

      -1
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро 7 августа 2017, 01:38

      Чем больше Глушаков трещит не по делу, тем хуже играет его команда-становится уже закономерностью...

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL 7 августа 2017, 01:24

      Говорит так,будто начинает привыкать к 5 голам в свои ворота...)))

      -2
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 7 августа 2017, 01:21

      Глушак! Хорош пиздеть! Давай, начинай играть! Считаю, что тебе и Комбарову нужно контракты срезать. Будешь продолжать качать права -нарвешься на пиздюли!

      3
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > maior-60 7 августа 2017, 09:09

      Жестко, но правильно

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > maior-60 7 августа 2017, 09:18

      На лавку бы обоих и Самедова до кучи, но резерва нет.

      6
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