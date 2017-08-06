Каррера: «Матч против «Зенита» важный, но не исторический»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не склонен переоценивать статус предстоящего матча с «Зенитом». Команды проведут очное противостояние в рамках 4-го тура РФПЛ сегодня в 20:00 по московскому времени.

«Хочется верить, что я все-таки уже стал частью вашей футбольной истории, выиграв вместе с ребятами чемпионат страны и Суперкубок (смеется). Что касается предстоящего матча против «Зенита», то для меня лично он не является историческим.

Для меня это не дуэль Манчини и Карреры, а противостояние «Зенита» и «Спартака». Мы играем не против Манчини, а против «Зенита», «Зениту» же противостоит не Каррера, а «Спартак». Если бы в этом матче уже сегодня определялся чемпион, тогда его еще как-то можно было бы назвать историческим. Однако впереди еще целый сезон, так что в моем понимании это, конечно, матч важный, но не более того», – заявил Каррера.

После трех туров «Спартак» отстает от «Зенита» на четыре очка.