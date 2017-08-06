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Каррера: «Матч против «Зенита» важный, но не исторический»

6 августа 2017, 11:07
22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не склонен переоценивать статус предстоящего матча с «Зенитом». Команды проведут очное противостояние в рамках 4-го тура РФПЛ сегодня в 20:00 по московскому времени.

«Хочется верить, что я все-таки уже стал частью вашей футбольной истории, выиграв вместе с ребятами чемпионат страны и Суперкубок (смеется). Что касается предстоящего матча против «Зенита», то для меня лично он не является историческим.

Для меня это не дуэль Манчини и Карреры, а противостояние «Зенита» и «Спартака». Мы играем не против Манчини, а против «Зенита», «Зениту» же противостоит не Каррера, а «Спартак». Если бы в этом матче уже сегодня определялся чемпион, тогда его еще как-то можно было бы назвать историческим. Однако впереди еще целый сезон, так что в моем понимании это, конечно, матч важный, но не более того», – заявил Каррера.

После трех туров «Спартак» отстает от «Зенита» на четыре очка.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Каррера Массимо
Комментарии (22)
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turist82
1502007350
Все верно. историческое противостояние это Спартак - Динамо Киев, Динамо, ЦСКА. А то что питер пытается примазаться к тому что им не принадлежит - выглядит некрасиво совсем с их стороны
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shinnik
1502007433
ИстЕрически важный...
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Диктор
1502008317
Обычная игра против обычного соперника ,не более того.
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insider_retro
1502009156
Грамотно сказал... Соперник известен, подготовка проведена, команда готова к серьёзному поединку... Этот день определит многое на ближайшее будущее... "Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни!..." (Пифагор)
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айор балдёжник
1502009958
Очень даже важный матч
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subbotaspartak
1502012791
Просто интересно поглядеть За что в этом году мы будем болеть.
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Одинокий волк Маквейд
1502013454
Игра, в которой разыгрывается три очка, остальное - антураж.
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Catastrofa
1502013581
Для обоих клубов этот матч не рядовой !
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docndoc
1502016587
Действительно, страстей напущено до усрачки. Как будто проигравшие и их болелы должны после игры пойти и об стенку убиться... Нечего с аутсайдерами очки на ровном месте терять, тогда и с прямыми конкурентами можно не мандражить.
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