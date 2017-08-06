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    Каррера: «Матч против «Зенита» важный, но не исторический»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не склонен переоценивать статус предстоящего матча с «Зенитом». Команды проведут очное противостояние в рамках 4-го тура РФПЛ сегодня в 20:00 по московскому времени.

    «Хочется верить, что я все-таки уже стал частью вашей футбольной истории, выиграв вместе с ребятами чемпионат страны и Суперкубок (смеется). Что касается предстоящего матча против «Зенита», то для меня лично он не является историческим.

    Для меня это не дуэль Манчини и Карреры, а противостояние «Зенита» и «Спартака». Мы играем не против Манчини, а против «Зенита», «Зениту» же противостоит не Каррера, а «Спартак». Если бы в этом матче уже сегодня определялся чемпион, тогда его еще как-то можно было бы назвать историческим. Однако впереди еще целый сезон, так что в моем понимании это, конечно, матч важный, но не более того», – заявил Каррера.

    После трех туров «Спартак» отстает от «Зенита» на четыре очка.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2017 11:07
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 6 августа 2017, 13:49

      Действительно, страстей напущено до усрачки. Как будто проигравшие и их болелы должны после игры пойти и об стенку убиться... Нечего с аутсайдерами очки на ровном месте терять, тогда и с прямыми конкурентами можно не мандражить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 6 августа 2017, 12:59

      Для обоих клубов этот матч не рядовой !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 августа 2017, 12:57

      Игра, в которой разыгрывается три очка, остальное - антураж.

      6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 августа 2017, 12:46

      Просто интересно поглядеть
      За что в этом году мы будем болеть.

      3
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 6 августа 2017, 11:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очень даже важный матч

      -5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 11:45

      Грамотно сказал... Соперник известен, подготовка проведена, команда готова к серьёзному поединку... Этот день определит многое на ближайшее будущее...
      "Дай каждому дню шанс стать самым прекрасным в твоей жизни!..." (Пифагор)

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 11:31

      Обычная игра против обычного соперника ,не более того.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 августа 2017, 11:17

      ИстЕрически важный...

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 6 августа 2017, 11:15

      Все верно. историческое противостояние это Спартак - Динамо Киев, Динамо, ЦСКА. А то что питер пытается примазаться к тому что им не принадлежит - выглядит некрасиво совсем с их стороны

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > turist82 6 августа 2017, 11:24

      некрасиво- четыре пунктуационные ошибки..))

      Питер не примазывается уже с 2003 года..

      ))хотя..,.всё может измениться..
      в одночасье..Под очередной бой курантов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > shinnik 6 августа 2017, 11:28

      Ну с телефона на ходу можно и не так ошибиться. А то что примазываются так еще как, уж и самыми популярными сами себя называют, и принципиальное противостояние присваивают. ТО ли комплекс неполноценности, то ли отсутствие воспитания.. а возможно и то и другое.

      1
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > turist82 6 августа 2017, 11:38

      противостояние Москвы и Питера это всегда принципиально

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Zenitovec1990 6 августа 2017, 11:48

      ...только для питера. Москве на это плевать )) ЦСКА для Спартака значит намного больше.

      1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Zenitovec1990 6 августа 2017, 12:00

      Зенит это временно-- и скажи где был Зенит пока Газпром не взял его на содержание ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > nik55 6 августа 2017, 12:17

      Федор Погорелов, главный редактор радио «Зенит»

      Важно понимать, чем был «Зенит» до прихода «Газпрома». В 2003 году команда довольно неожиданно взяла серебро, и это было верхом счастья – в 2005-м мы были уже шестыми.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > turist82 6 августа 2017, 12:52

      вот здесь соглашусь.Москве плевать не только на Питер,но и на всю Россию. а отсутствие воспитания это писать Москва с большой буквы,а Питер с маленькой

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      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > волчарик 6 августа 2017, 12:56

      Я презираю зенит. От всей души. Потому делаю это намеренно

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > nik55 6 августа 2017, 12:58

      встречный вопрос.где бы был Спартак без Советских профсоюзов и Лукойла,а в 90е без купленной сборной СНГ

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > turist82 6 августа 2017, 13:01

      Питер это не только Зенит

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      Рейтинг: +8019

      nik55 > волчарик 6 августа 2017, 13:27

      СПАРТАК без Лукойла выиграл столько сколько Зениту и не снилось

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > nik55 15 августа 2017, 00:32

      Спартак не выиграл ни одного еврокубка, а у Зенита их два))

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > turist82 15 августа 2017, 00:34

      Презирать соперников это гнилое дело, их надо уважать. а не презирать. да и если вспомнить конец 90-ых и начало 2000-ых, Зенит был самым неудобным соперников для Спартака тогда, потому что частенько отбирал очки у них

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