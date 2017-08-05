Молодежное первенство. «Урал» ушел от поражения в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» не сумел удержать победу над «Уралом» в матче четвертого тура молодежного первенства.

После первого тайма «быки» вели с разницей в два мяча благодаря голам Игнатьева и Мацукатова. Однако во второй половине встречи екатеринбуржцам удалось свести поединок к ничьей усилиями Юсупова и Исраеляна.

Россия. Молодежное первенство. 4-й тур

Краснодар (мол.) – Урал (мол.) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Игнатьев, 20; 2:0 – Мацукатов, 32; 2:1 – Юсупов, 62; 2:2 – Исраелян, 87.

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