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    Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»

    Домашний стадион «Локомотива» получил новое название. Как заявил президент железнодорожников Илья Геркус, теперь стадион будет именоваться «РЖД Арена».

    Малая арена переименована в «Сапсан Арену».

    «Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО «РЖД» и футбольным клубом «Локомотив». В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы «Локомотива». Наконец, благодарим за стадион – и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам», – сказал Геркус.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.08.2017 12:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 16:11

      Кругом одни арены.С воображением явные проблемы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много > Gullit 76 5 августа 2017, 16:17

      Арены-то есть, да гладиаторов не видно...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 августа 2017, 13:56

      Если болельщикам нравится - поздравляю. Лично я за традиции.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 5 августа 2017, 13:37

      Спартачи вообще продались. у них стадион открывашка)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 августа 2017, 13:22

      РЖД весёлое название!!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 5 августа 2017, 13:12

      О какой неразрывности болтает Геркус, когда от РЖД регулярно поступают сигналы о том, что РЖД надо избавляться от непрофильных активов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много > multiscan 5 августа 2017, 16:18

      Значит избавятся от команды, а арены останутся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 августа 2017, 13:04

      все ради бабла- вот и все

      2
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 августа 2017, 13:04

      Кто платит тот и заказывает музыку !
      Никто не расстроится .

      0
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 5 августа 2017, 12:51

      арена москва-владивосток

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 августа 2017, 12:47

      Поздравляем!

      2
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