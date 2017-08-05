Стадион «Локомотив» переименован в «РЖД Арену»

Домашний стадион «Локомотива» получил новое название. Как заявил президент железнодорожников Илья Геркус, теперь стадион будет именоваться «РЖД Арена».

Малая арена переименована в «Сапсан Арену».

«Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО «РЖД» и футбольным клубом «Локомотив». В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы «Локомотива». Наконец, благодарим за стадион – и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам», – сказал Геркус.