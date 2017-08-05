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    ЦСКА не получал официальных предложений по Головину

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб не получал предложений от других клубов на предмет перехода полузащитника Александра Головина.

    Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересованы «Челси» и «Арсенал».

    – Александр Головин за короткий срок стал одним из лидеров ПФК ЦСКА и сборной России. Между тем, летом ходили слухи об интересе к нему со стороны двух лондонских клубов, «Челси» и «Арсенала». Была ли тут хотя бы доля правды?

    – Своей игрой, безусловно, Саша заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали – ни от «Арсенала», ни от кого-либо еще.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.08.2017 12:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 5 августа 2017, 14:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      - если Головин - один из лучших в сборной России!?, т.е., он в плеяде "лучших", а сборная РФ просто отбыла номер в КК, и "вылетела", то - налицо "уровень" Головина(((, вопрос?, кому сейчас он нах...... нужен в Европе???..."один из лучших"(((

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 5 августа 2017, 13:22

      И не когда не получите на этого человека пожеланий его купить."Дураков нет"!Пока этот парень не научится хорошо играть в футбол желающих его купить не будет.А хорошо играть в футбол ему не дано.Только слепой не видит сколько ляпов делает Головин за игру.Сначала ему нужно укротить свою спесивость и наглость.И тренироваться от зари до зари.И забивать по 18-20 голов за сезон.Вот только тогда может быть найдутся охотники по его душу.Хотя это не реально!

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