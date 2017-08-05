ЦСКА не получал официальных предложений по Головину

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб не получал предложений от других клубов на предмет перехода полузащитника Александра Головина.

Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересованы «Челси» и «Арсенал».

– Александр Головин за короткий срок стал одним из лидеров ПФК ЦСКА и сборной России. Между тем, летом ходили слухи об интересе к нему со стороны двух лондонских клубов, «Челси» и «Арсенала». Была ли тут хотя бы доля правды?

– Своей игрой, безусловно, Саша заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали – ни от «Арсенала», ни от кого-либо еще.