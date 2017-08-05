ЦСКА не получал официальных предложений по Головину

- если Головин - один из лучших в сборной России!?, т.е., он в плеяде "лучших", а сборная РФ просто отбыла номер в КК, и "вылетела", то - налицо "уровень" Головина(((, вопрос?, кому сейчас он нах...... нужен в Европе???..."один из лучших"(((
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб не получал предложений от других клубов на предмет перехода полузащитника Александра Головина.
Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересованы «Челси» и «Арсенал».
– Александр Головин за короткий срок стал одним из лидеров ПФК ЦСКА и сборной России. Между тем, летом ходили слухи об интересе к нему со стороны двух лондонских клубов, «Челси» и «Арсенала». Была ли тут хотя бы доля правды?
– Своей игрой, безусловно, Саша заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали – ни от «Арсенала», ни от кого-либо еще.