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ЦСКА не получал официальных предложений по Головину

5 августа 2017, 12:15
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб не получал предложений от других клубов на предмет перехода полузащитника Александра Головина.

Ранее сообщалось, что в услугах 21-летнего россиянина заинтересованы «Челси» и «Арсенал».

– Александр Головин за короткий срок стал одним из лидеров ПФК ЦСКА и сборной России. Между тем, летом ходили слухи об интересе к нему со стороны двух лондонских клубов, «Челси» и «Арсенала». Была ли тут хотя бы доля правды?

– Своей игрой, безусловно, Саша заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали – ни от «Арсенала», ни от кого-либо еще.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Бабаев Роман
Комментарии (2)
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Boniel+
1501928535
И не когда не получите на этого человека пожеланий его купить."Дураков нет"!Пока этот парень не научится хорошо играть в футбол желающих его купить не будет.А хорошо играть в футбол ему не дано.Только слепой не видит сколько ляпов делает Головин за игру.Сначала ему нужно укротить свою спесивость и наглость.И тренироваться от зари до зари.И забивать по 18-20 голов за сезон.Вот только тогда может быть найдутся охотники по его душу.Хотя это не реально!
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кеша_КБ
1501933589
- если Головин - один из лучших в сборной России!?, т.е., он в плеяде "лучших", а сборная РФ просто отбыла номер в КК, и "вылетела", то - налицо "уровень" Головина(((, вопрос?, кому сейчас он нах...... нужен в Европе???..."один из лучших"(((
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