Фурсенко: «Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый»

Вопрос не в том, середнячок или нет Утрехт, а в том, что из себя представляет Зенит... А он пока представляет из себя жалкое зрелище...
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о жеребьевке 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Напомним, соперником петербургского клуба на данной стадии турнира стал голландский «Утрехт».
Первая игра пройдет 17 августа, ответная – 24.
«Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый. У соперника определенные проблемы с нападающим, получившим травму. Еще пять человек новых в составе.
«Утрехт» не входит в топ-три голландского чемпионата, это середняк лиги. Плюс мы первый матч на выезде играем, это тоже хорошо», – сказал Фурсенко.