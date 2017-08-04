Фурсенко: «Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о жеребьевке 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, соперником петербургского клуба на данной стадии турнира стал голландский «Утрехт».

Первая игра пройдет 17 августа, ответная – 24.

«Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый. У соперника определенные проблемы с нападающим, получившим травму. Еще пять человек новых в составе.

«Утрехт» не входит в топ-три голландского чемпионата, это середняк лиги. Плюс мы первый матч на выезде играем, это тоже хорошо», – сказал Фурсенко.