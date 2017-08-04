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    Фурсенко: «Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о жеребьевке 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Напомним, соперником петербургского клуба на данной стадии турнира стал голландский «Утрехт».

    Первая игра пройдет 17 августа, ответная – 24.

    «Утрехт» – крепкий середнячок, но вполне проходимый. У соперника определенные проблемы с нападающим, получившим травму. Еще пять человек новых в составе.

    «Утрехт» не входит в топ-три голландского чемпионата, это середняк лиги. Плюс мы первый матч на выезде играем, это тоже хорошо», – сказал Фурсенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2017 18:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 августа 2017, 21:11

      Вопрос не в том, середнячок или нет Утрехт, а в том, что из себя представляет Зенит... А он пока представляет из себя жалкое зрелище...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 августа 2017, 20:41

      И на выезде играли,и с середнячками..
      Получаем всегда одинаково.
      Глубокий минет.

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 4 августа 2017, 20:35

      Если у бомжей будет такая же игра, Утрехт уничтожит их.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 августа 2017, 19:03

      с подобными высказываниями домашний матч не смогли выиграть у очередного псевдо-середняка

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 18:43

      Йегуда то же команда-середняк однако видели мы вчера.

      3
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      Рейтинг: +1308

      Taps 4 августа 2017, 18:26

      С евреями обгадились, теперь голландцы на подходе.

      1
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