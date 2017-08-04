Доннарумма: «Горд носить майку «Милана»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поблагодарил болельщиков за поддержку во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Университати» (2:0). Он также отметил партнеров по команде, которые помогли дважды сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Я бы хотел поблагодарить болельщиков за теплый прием. Я не ожидал такого, но я счастлив от этого. Обещаю, что в каждой игре буду отдавать всего себя ради команды.

Вся команда упорно работает на тренировках. Надеюсь, две сухие игры придадут уверенности всей команде. Спасибо партнерам по команде за этот результат. У нас серьезно поменялся состав, поэтому важно создать связь с новыми футболистами.

Хочу посвятить эту победу моей семье, которая всегда оставалась верна мне. Я горд носить майку «Милана», – рассказал Доннарумма в интервью MilanTV.