Бабаев: «Конкретных переговоров по новичкам нет»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после выхода в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов рассказал о трансферах клуба этим летом. По словам Бабаева, никакой конкретики по новым игрокам пока нет.

– Стоит ли ожидать трансферов перед следующим еврокубковый матчем?

– Этот вопрос задается регулярно. Ничего нового не скажу. Надеюсь, что да, но конкретики никакой нет.

– Ведутся ли переговоры?

– Конкретных переговоров нет. Есть определенные кандидаты, которые сейчас рассматриваются. Когда поймем, что условия приемлемые, тогда и можно вступать в переговоры.