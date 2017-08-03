Бабаев: «Конкретных переговоров по новичкам нет»

Хреново. Не будет чую ни кого...
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после выхода в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов рассказал о трансферах клуба этим летом. По словам Бабаева, никакой конкретики по новым игрокам пока нет.
– Стоит ли ожидать трансферов перед следующим еврокубковый матчем?
– Этот вопрос задается регулярно. Ничего нового не скажу. Надеюсь, что да, но конкретики никакой нет.
– Ведутся ли переговоры?
– Конкретных переговоров нет. Есть определенные кандидаты, которые сейчас рассматриваются. Когда поймем, что условия приемлемые, тогда и можно вступать в переговоры.