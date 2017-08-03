Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Конкретных переговоров по новичкам нет»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после выхода в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов рассказал о трансферах клуба этим летом. По словам Бабаева, никакой конкретики по новым игрокам пока нет.

    – Стоит ли ожидать трансферов перед следующим еврокубковый матчем?

    – Этот вопрос задается регулярно. Ничего нового не скажу. Надеюсь, что да, но конкретики никакой нет.

    – Ведутся ли переговоры?

    – Конкретных переговоров нет. Есть определенные кандидаты, которые сейчас рассматриваются. Когда поймем, что условия приемлемые, тогда и можно вступать в переговоры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2017 01:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 августа 2017, 09:58

      Хреново. Не будет чую ни кого...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 3 августа 2017, 07:52

      Тревожно за свой клуб. Даже Ахмат и Краснодар подписывают молодых и перспективных, а ЦСКА вообще никого, такое чувство что селекционный отдел закрыли года три назад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 3 августа 2017, 02:32

      Даже нет аренды сук! (желающих сыграть в ЛЧ, должно быть мн... )! Прошлый сезон урок не дал!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11