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    Клопп ставит чемпионскую задачу перед «Ливерпулем»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о чемпионских амбициях своей команды перед стартом в новом сезоне.

    «Ливерпуль» будет бороться за чемпионство. Любой сезон нельзя начинать без амбиций. Нужно ставить определенные цели.

    Вижу, что у нас подобралась очень хорошая команда. В прошлом сезоне нам немного не повезло, но мы можем играть лучше.

    Надеюсь, в новом сезоне у нас все получится, и нам не придется многое исправлять», – приводит слова Клоппа BBC.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 08:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 2 августа 2017, 10:39

      Первый за золото МЮ,потом ливер и МС.челси думаю сдуется

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 2 августа 2017, 10:35

      до чемпионства вряд ли дотянут

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 10:07

      АПЛ непредсказуема, сильна и интересна... Порядка 5-6 команд, в зависимости от удачи и стечения обстоятельств, могут претендовать на чемпионство... Плотный игровой график, амбиции клубов и желания болельщиков подталкивают команды к необходимости играть на пределе в каждой игре!!...
      Ливерпуль хочет, может и будет бороться и в чемпе и в кубках!!... Это не может не радовать!!...

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 августа 2017, 09:51

      Англия не Германия, слишком жесткая конкуренция, да и средний уровень команд повыше. Состав слабоват будет.

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 августа 2017, 09:36

      Это он после победы над Баварией выпил лишнего "Баварии" и переборщил с амбициями

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 2 августа 2017, 09:28

      Верю!!!

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 августа 2017, 09:04

      Последние пару сезонов Ливерпуль показывал красивую атакующую игру и, довольно часто, терял очки из-за красоты своего футбола. Для чемпионства нужно стать более прагматичными и иногда "наступать себе на горло" чтобы выгрызать очки.

      3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 августа 2017, 08:54

      Давненько уж не выигрывали.. Жаль, джерард так и не стал с ливером чемпионом.
      Но для чемпионства в Англии состав не тот у них, трансферы помощнее должны делать...

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 2 августа 2017, 08:33

      Да пора уже Ливерпулю выйграть чемпионство

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 2 августа 2017, 08:28

      не конкурент

      -1
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