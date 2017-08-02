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Клопп ставит чемпионскую задачу перед «Ливерпулем»

2 августа 2017, 08:06
12

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о чемпионских амбициях своей команды перед стартом в новом сезоне.

«Ливерпуль» будет бороться за чемпионство. Любой сезон нельзя начинать без амбиций. Нужно ставить определенные цели.

Вижу, что у нас подобралась очень хорошая команда. В прошлом сезоне нам немного не повезло, но мы можем играть лучше.

Надеюсь, в новом сезоне у нас все получится, и нам не придется многое исправлять», – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (12)
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JellyBean
1501651128
Вперед, Ливерпуль!
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gandyv
1501651136
Бороться будет, но не победит. Это разные вещи в Англии.
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dimon2602
1501652008
Да пора уже Ливерпулю выйграть чемпионство
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mialkov
1501653851
Последние пару сезонов Ливерпуль показывал красивую атакующую игру и, довольно часто, терял очки из-за красоты своего футбола. Для чемпионства нужно стать более прагматичными и иногда "наступать себе на горло" чтобы выгрызать очки.
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slavko33002
1501655302
Верю!!!
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allkeeper
1501655798
Это он после победы над Баварией выпил лишнего "Баварии" и переборщил с амбициями
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Danish Dynamite
1501656703
Англия не Германия, слишком жесткая конкуренция, да и средний уровень команд повыше. Состав слабоват будет.
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insider_retro
1501657633
АПЛ непредсказуема, сильна и интересна... Порядка 5-6 команд, в зависимости от удачи и стечения обстоятельств, могут претендовать на чемпионство... Плотный игровой график, амбиции клубов и желания болельщиков подталкивают команды к необходимости играть на пределе в каждой игре!!... Ливерпуль хочет, может и будет бороться и в чемпе и в кубках!!... Это не может не радовать!!...
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Urry
1501659318
до чемпионства вряд ли дотянут
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Gazelvagen877
1501659563
Первый за золото МЮ,потом ливер и МС.челси думаю сдуется
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