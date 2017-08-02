Клопп ставит чемпионскую задачу перед «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о чемпионских амбициях своей команды перед стартом в новом сезоне.

«Ливерпуль» будет бороться за чемпионство. Любой сезон нельзя начинать без амбиций. Нужно ставить определенные цели.

Вижу, что у нас подобралась очень хорошая команда. В прошлом сезоне нам немного не повезло, но мы можем играть лучше.

Надеюсь, в новом сезоне у нас все получится, и нам не придется многое исправлять», – приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.