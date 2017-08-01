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    Ари продемонстрировал прооперированное колено

    Нападающий «Локомотива» Ари продемонстрировал, как выглядит его колено после операции, проведенной в итальянской клинике «Вилла Стюарт».

    На своей странице в инстаграме бразилец опубликовал фотографию, подписав ее фразой: «У каждого воина есть свой шрам. Я никогда не встречал сильного человека с легким прошлым».

    Напомним, 31-летний игрок получил повреждение в матче второго тура РФПЛ с ЦСКА после столкновения с полузащитником армейцев Александром Головиным. Ранее сообщалось, что срок его восстановления составит не менее четырех месяцев.

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    Источник: Instagram

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    01.08.2017 17:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 2 августа 2017, 12:25

      Здоровья!

      0
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      Рейтинг: +11

      DOC12 1 августа 2017, 21:00

      Где ему это делали?
      Сейчас колено могут восстановить через два прокола через боковые связки, а тут разворотили не по-детски...Ужас!!

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 1 августа 2017, 19:42

      Можно прям для фильмов ужасов фотку выкладывать.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 августа 2017, 19:33

      Круть.
      Может черепно-мозговая..?
      Хотя ,как он сэлфи делал сзади.?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 1 августа 2017, 18:39

      Здоровья Ари!!!

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 18:21

      У каждого воина свой шрам, у каждого умного своя извилина, у каждого гаишника своя палочка, а у каждого мужика свои бубенцы!!!...
      Ари мужик!... Здоровья!!...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 1 августа 2017, 18:03

      жесть... здоровья ему... некоторые футболисты не зря получают свои деньги, в один момент возможно лишиться здоровья, стать инвалидом или ещё хуже...

      3
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      Рейтинг: +100693

      zigbert 1 августа 2017, 17:55

      Ужас какой то.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 августа 2017, 17:50

      Головину нужно на ж....е такой же шрам оставить от плетей и дисквалификацию на период восстановления Ари!!!!

      6
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Боцман59rus 1 августа 2017, 20:56

      Не больше чем ари

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 17:37

      Жесть...Какой бы он ни был, провокатор или еще чего...когда смотришь на такие колени это жесть...Здоровья!!!

      4
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