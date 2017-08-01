Ари продемонстрировал прооперированное колено

Нападающий «Локомотива» Ари продемонстрировал, как выглядит его колено после операции, проведенной в итальянской клинике «Вилла Стюарт».

На своей странице в инстаграме бразилец опубликовал фотографию, подписав ее фразой: «У каждого воина есть свой шрам. Я никогда не встречал сильного человека с легким прошлым».

Напомним, 31-летний игрок получил повреждение в матче второго тура РФПЛ с ЦСКА после столкновения с полузащитником армейцев Александром Головиным. Ранее сообщалось, что срок его восстановления составит не менее четырех месяцев.