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Ари продемонстрировал прооперированное колено

1 августа 2017, 17:31
11

Нападающий «Локомотива» Ари продемонстрировал, как выглядит его колено после операции, проведенной в итальянской клинике «Вилла Стюарт».

На своей странице в инстаграме бразилец опубликовал фотографию, подписав ее фразой: «У каждого воина есть свой шрам. Я никогда не встречал сильного человека с легким прошлым».

Напомним, 31-летний игрок получил повреждение в матче второго тура РФПЛ с ЦСКА после столкновения с полузащитником армейцев Александром Головиным. Ранее сообщалось, что срок его восстановления составит не менее четырех месяцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (11)
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zlobny_zenitos
1501598222
Жесть...Какой бы он ни был, провокатор или еще чего...когда смотришь на такие колени это жесть...Здоровья!!!
Ответить
Fan Loko mik
1501599047
Головину нужно на ж....е такой же шрам оставить от плетей и дисквалификацию на период восстановления Ари!!!!
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zigbert
1501599359
Ужас какой то.
Ответить
STAFOR13
1501599792
жесть... здоровья ему... некоторые футболисты не зря получают свои деньги, в один момент возможно лишиться здоровья, стать инвалидом или ещё хуже...
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insider_retro
1501600862
У каждого воина свой шрам, у каждого умного своя извилина, у каждого гаишника своя палочка, а у каждого мужика свои бубенцы!!!... Ари мужик!... Здоровья!!...
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Artemka69
1501601946
Здоровья Ари!!!
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shinnik
1501605239
Круть. Может черепно-мозговая..? Хотя ,как он сэлфи делал сзади.?
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DZHEK_VOROBEY1987
1501605737
Можно прям для фильмов ужасов фотку выкладывать.
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DOC12
1501610453
Где ему это делали? Сейчас колено могут восстановить через два прокола через боковые связки, а тут разворотили не по-детски...Ужас!!
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SPARTAK 85
1501665907
Здоровья!
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