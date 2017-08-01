Рейтинг блогов вместо Блог-лиги. Новые изменения, которые помогут талантливым авторам найти свою аудиторию

Завершился июльский сезон Блог-лиги. Он стал заключительным по старой системе соревнования. Блог-лигу ждут реформы, которые изменят принципы состязания и позволят талантливым пользователям лучше проявить себя.

Вместо обновляемой каждый месяц Блог-лиги с денежными призами появится постоянный рейтинг блогов, основанный только на популярности материалов. Чем больше читателей посмотрели ваши посты, тем выше очки у блога в этой рейтинге. Можно использовать любой формат, любой объем и любую тему. Главное − делать интересно, небанально и не похоже на остальных.

У каждого популярного блогера, который будет делать качественные материалы, будет шанс войти в команду «Бомбардира». Мы будем сотрудничать с теми, кто проявит себя заметнее остальных. Создателям блога Vanity Fair и «Мирон Карелин» уже предложено стать постоянными авторами «Бомбардира».