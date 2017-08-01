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Рейтинг блогов вместо Блог-лиги. Новые изменения, которые помогут талантливым авторам найти свою аудиторию

1 августа 2017, 14:00
4

Завершился июльский сезон Блог-лиги. Он стал заключительным по старой системе соревнования. Блог-лигу ждут реформы, которые изменят принципы состязания и позволят талантливым пользователям лучше проявить себя.

Вместо обновляемой каждый месяц Блог-лиги с денежными призами появится постоянный рейтинг блогов, основанный только на популярности материалов. Чем больше читателей посмотрели ваши посты, тем выше очки у блога в этой рейтинге. Можно использовать любой формат, любой объем и любую тему. Главное − делать интересно, небанально и не похоже на остальных.

У каждого популярного блогера, который будет делать качественные материалы, будет шанс войти в команду «Бомбардира». Мы будем сотрудничать с теми, кто проявит себя заметнее остальных. Создателям блога Vanity Fair и «Мирон Карелин» уже предложено стать постоянными авторами «Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (4)
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forward33
1501588562
Походу экономические проблемы коснулись не только Матч ТВ, я так понимаю призы в блогах отменяются...наверно авторы расстроятся...
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The_Red
1501594824
По сути ничего не изменилось кардинально. Деньги получали пользователи в первую очередь в зависимости от решения кого-то из редакции ресурса. Теперь место в авторах самого ресурса также будет определяться за счет решения кого-то из редакции. Но при этом народ, который будет что-то писать, будет писать совершенно за воздух и без перспектив. Ведь и до этого где-то фигурировали слова о том, что авторы блогов имеют шансы попасть в авторы.
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