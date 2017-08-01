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    Рейтинг блогов вместо Блог-лиги. Новые изменения, которые помогут талантливым авторам найти свою аудиторию

    Завершился июльский сезон Блог-лиги. Он стал заключительным по старой системе соревнования. Блог-лигу ждут реформы, которые изменят принципы состязания и позволят талантливым пользователям лучше проявить себя.

    Вместо обновляемой каждый месяц Блог-лиги с денежными призами появится постоянный рейтинг блогов, основанный только на популярности материалов. Чем больше читателей посмотрели ваши посты, тем выше очки у блога в этой рейтинге. Можно использовать любой формат, любой объем и любую тему. Главное − делать интересно, небанально и не похоже на остальных.

    У каждого популярного блогера, который будет делать качественные материалы, будет шанс войти в команду «Бомбардира». Мы будем сотрудничать с теми, кто проявит себя заметнее остальных. Создателям блога Vanity Fair и «Мирон Карелин» уже предложено стать постоянными авторами «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 14:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      The_Red 1 августа 2017, 16:40

      По сути ничего не изменилось кардинально. Деньги получали пользователи в первую очередь в зависимости от решения кого-то из редакции ресурса. Теперь место в авторах самого ресурса также будет определяться за счет решения кого-то из редакции. Но при этом народ, который будет что-то писать, будет писать совершенно за воздух и без перспектив. Ведь и до этого где-то фигурировали слова о том, что авторы блогов имеют шансы попасть в авторы.

      2
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 августа 2017, 14:56

      Походу экономические проблемы коснулись не только Матч ТВ, я так понимаю призы в блогах отменяются...наверно авторы расстроятся...

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      Рейтинг: +86

      Luccot > forward33 1 августа 2017, 16:10

      конечно, какой идиот будет бесплатно работать

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Luccot 1 августа 2017, 16:35

      Или останутся самые безумные любители футбола...или будут, что-то закидывать, но редко...

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