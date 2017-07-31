Синицын: «Спартак» научен горьким опытом в этом сезоне»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о матче 3-го тура РФПЛ, в котором «быки» потерпели поражение от «Спартака» (0:2).

После данного результата «Краснодар» расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Спартак» – седьмой.

«Плохо реализовывали свои моменты. Пропустили со стандартов. Пенальти обидный, не стоило фолить. И хорошо исполненный штрафной… Нам пришлось идти вперед большими силами, что великолепно для их быстрой атаки. «Спартак» научен горьким опытом в этом сезоне, играл грамотно, ведя в счете. Гол Фернандо? Можно было взять мяч. Не понял, как он залетел, вроде даже пальцами коснулся штанги», – сказал Синицын.

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