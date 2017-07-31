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В ЦСКА ведут работу по увеличению фанатов на стадионе

31 июля 2017, 10:54
19

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о новостях в работе с болельщиками, которые должны привлечь их на трибуны нового стадиона ЦСКА. По словам функционера, в клубе обеспокоены тем, что стадион на старте нового сезона не заполняется полностью.

Бабаев также отметил, что команде нужно усиливаться, но вопрос с трансферами новых футболистов не решается в одночасье.

– Нет грусти из-за того, что стадион не заполняется? Даже фанатская трибуна.

– Слукавлю, если скажу, что нас это не беспокоит. Мы делаем все возможное. Сейчас открыли специальную фан-зону у башни, есть детская анимация, улучшили фудкорты. Плюс на дачу многие поехали, погода жаркая. Надеемся на увеличение фанатов на стадионе.

– Сколько продали абонементов?

– Около восьми тысяч. Это меньше, чем в прошлом сезоне. Но на второй круг прошлого сезона мы продали две тысячи. Уверен, что эта цифра не финальная.

– Есть новости по трансферами?

– Пока нет, работаем.

– Необходимо ли усиление ЦСКА?

– Конечно, необходимо, но не все от нас зависит. Если бы все было легко, поверьте, вы бы уже знали. Есть причины, которые не позволяют решить вопрос в одночасье. Есть определенные кандидаты, но не всегда удается договориться по условиям.

– На какие позиции есть кандидаты?

– В линию атаки, в центр полузащиты есть несколько интересных претендентов. Но это не означает, что уже завтра они появятся в обойме.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (19)
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zlobny_zenitos
1501488646
Цены! Цены! у всех одна и та же проблема. Нет у людей денег в стране...посмотрите, как спрос падает, люди экономят... а все поднимают цены на абонементы! Что у нас, что у вас... и где логика...играли на маленьком стадио в Химках...сделали арену больше должно дешеветь...а все наоборот. У нас также было 21 тыс чел стало 68 тыс, а абоны в 2 раза в цене выросли...
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romvad
1501488733
"по увеличению фанатов"? То есть, чтобы фанаты были большие? )))
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Ехай Наxyй
1501489433
На трибунах Конь-Арены откроют бордель,навезут с Ленинградки блядей и запустят всех 18 конефанов???Так будут увеличивать поголовье придурков.
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kara-mba
1501491610
Поход на футбол не должен выбивать людей из семейного бюджета, т. е. по мне 500 руб за билет.
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neofizer
1501492751
дело нужное.
Ответить
InterMilLano1908
1501493533
Цену если понизить только в деньгах выиграют, тк стадион будет полный! Ну а если в ламы ценник уменьшать, то хотя бы солдат в гражданку передевали и водили на стадионы....
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insider_retro
1501496893
К сожалению, многое упирается в цены на билеты.... Поход семьёй это уже дилемма.... Никакие потуги с аниматорами и бутерами не спасут ситуацию, пока не будут доступными билеты.... Что бы люди оторвались от мониторов и пришли на стадион посмотреть спортивное ЗРЕЛИЩЕ, нужно сделать это зрелище.... Если команда, как со СКА "экономит силы" и валяет дурака полигры из вежливости, то зритель не повалит на трибуны....
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Футболозавр Рекс
1501504376
Нафиг вообще на стадик идти среднестатистическому семейному человеку? На макак-фанатов смотреть? Матерщину слушать? Я не про коней именно, я про всех в целом. Лучше дома на плазме в HD посмотреть...
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GSKA1974
1501582519
Игру показывать надо достойную и болельщики будут.Только начало чемпионата-нет причин пока кипиш наводить
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Lester84
1501610151
Я из другого города и болею за ЦСКА. Был в Москве в день крайнего дерби со Спартаком. Билеты на матч был готов купить за пару месяцев до него. В итоге устроили порнографию с покупкой только в кассах и только для тех, кто посещал последние 2 домашки. Всеми правдами-неправдами пытался пробить билеты через знакомых в Москве, звонил в кассы - и один хер не выгорело. И после такого скотского отношения, они удивляются, что люди на матчи не ходят
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