В ЦСКА ведут работу по увеличению фанатов на стадионе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о новостях в работе с болельщиками, которые должны привлечь их на трибуны нового стадиона ЦСКА. По словам функционера, в клубе обеспокоены тем, что стадион на старте нового сезона не заполняется полностью.

Бабаев также отметил, что команде нужно усиливаться, но вопрос с трансферами новых футболистов не решается в одночасье.

– Нет грусти из-за того, что стадион не заполняется? Даже фанатская трибуна.

– Слукавлю, если скажу, что нас это не беспокоит. Мы делаем все возможное. Сейчас открыли специальную фан-зону у башни, есть детская анимация, улучшили фудкорты. Плюс на дачу многие поехали, погода жаркая. Надеемся на увеличение фанатов на стадионе.

– Сколько продали абонементов?

– Около восьми тысяч. Это меньше, чем в прошлом сезоне. Но на второй круг прошлого сезона мы продали две тысячи. Уверен, что эта цифра не финальная.

– Есть новости по трансферами?

– Пока нет, работаем.

– Необходимо ли усиление ЦСКА?

– Конечно, необходимо, но не все от нас зависит. Если бы все было легко, поверьте, вы бы уже знали. Есть причины, которые не позволяют решить вопрос в одночасье. Есть определенные кандидаты, но не всегда удается договориться по условиям.

– На какие позиции есть кандидаты?

– В линию атаки, в центр полузащиты есть несколько интересных претендентов. Но это не означает, что уже завтра они появятся в обойме.