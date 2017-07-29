Два человека погибли в результате давки на стадионе в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге состоялся товарищеский матч местных клубов «Кайзер Чифс» – «Орландо Пайратс» (1:0).

В результате давки погибли по меньшей мере два зрителя. Обстоятельства инцидента остаются невыясненными. По данным BBC, встреча не прерывалась, и полиция держала ситуацию под контролем.

Матч прошел на 87-тысячном стадионе «Соккер Сити», который в июле 2010 года принял финал чемпионата мира.

16 июля «Бомбардир» писал о смерти болельщиков во время финала Кубка Сенегала. Давка также произошла в Турине после финала Лиги чемпионов. Одна из пострадавших позже скончалась в больнице.