Болельщица «Ювентуса», пострадавшая в давке после финала ЛЧ, скончалась в больнице

3-го июня «Бомбардир» писал о взрывах в Турине, где болельщики «Ювентуса» смотрели финал Лиги чемпионов против «Реала» (1:4). Фейерверк, запущенный в ходе матча, приземлился в толпу зрителей и спровоцировал давку. В результате пострадало около 1500 человек, многие из которых были госпитализированы.

Портал Sporting News сообщил о смерти 38-летней Эрики Пиолетти. Согласно источнику, итальянка перенесла сердечный приступ. Женщина провела 12 дней в больнице.