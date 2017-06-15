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    Болельщица «Ювентуса», пострадавшая в давке после финала ЛЧ, скончалась в больнице

    3-го июня «Бомбардир» писал о взрывах в Турине, где болельщики «Ювентуса» смотрели финал Лиги чемпионов против «Реала» (1:4). Фейерверк, запущенный в ходе матча, приземлился в толпу зрителей и спровоцировал давку. В результате пострадало около 1500 человек, многие из которых были госпитализированы.

    Портал Sporting News сообщил о смерти 38-летней Эрики Пиолетти. Согласно источнику, итальянка перенесла сердечный приступ. Женщина провела 12 дней в больнице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 19:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 15 июня 2017, 20:53

      Блин.очень огорчён. Мои искренние соболезнования близким.
      Клуб поможет семье, уверен!

      3
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      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Juve1897 15 июня 2017, 21:01

      Смысл помогать семье? человека не вернуть. помогают обычно голодающим

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > BARCLAYS_APL 25 июня 2017, 02:00

      Оплатить похороны, поминки это разве не помощь? А если у женщины остались маленькие дети, материальная помощь семье, так обычно происходит в случае гибели на производстве, это конечно не то, но смысл тот же.......

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 15 июня 2017, 20:31

      Да печально

      1
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 15 июня 2017, 20:29

      Жаль,она просто смотрела матч своего любимого клуба

      3
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      Рейтинг: +581

      Чеба 15 июня 2017, 20:22

      скорбим...

      3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 июня 2017, 20:15

      Соболезнования,пусть земля будет пухом

      2
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