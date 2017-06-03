В Турине, где болельщики «Ювентуса» смотрели финал Лиги чемпионов, произошел взрыв

Есть ощущение, что мы под барабанный бой маршируем к пропасти, при этом ритм барабана все время ускоряется
На площади Сан-Карло в Турине, где болельщики «Ювентуса» смотрели финал Лиги чемпионов против «Реала» (1:4), произошел взрыв.
Очевидцы произошедшего разместили в сети видео, на котором болельщики туринской команды бегут с места происшествия. Многие из них были в крови. О количестве пострадавших не сообщается.
По предварительным данным, взрыв связан с использованием пиротехники.
Incidentes!. Piazza San Carlo en Turín vía @populardiario pic.twitter.com/jv1Lo8QUFf— Adrian Puente (@puenteadrian) 3 июня 2017 г.