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    В Турине, где болельщики «Ювентуса» смотрели финал Лиги чемпионов, произошел взрыв

    На площади Сан-Карло в Турине, где болельщики «Ювентуса» смотрели финал Лиги чемпионов против «Реала» (1:4), произошел взрыв.

    Очевидцы произошедшего разместили в сети видео, на котором болельщики туринской команды бегут с места происшествия. Многие из них были в крови. О количестве пострадавших не сообщается.

    По предварительным данным, взрыв связан с использованием пиротехники.

    Источник: Express.co.uk

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    03.06.2017 23:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +563

      tank219 4 июня 2017, 06:39

      Есть ощущение, что мы под барабанный бой маршируем к пропасти, при этом ритм барабана все время ускоряется

      0
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      Рейтинг: +3

      Nevrus 4 июня 2017, 01:42

      подросток взорвал петарду и заорал, что там бомба. народ запаниковал, произошла давка. жертв нет вроде бы. так что все нормально, успокойтесь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 4 июня 2017, 00:28

      вот уроды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 июня 2017, 00:21

      Суки! Дай бог, чтобы без жертв.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 4 июня 2017, 00:18

      Уроды! Дай бог чтобы обошлось без жертв!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 4 июня 2017, 00:14

      Это был взрыв пиротехники, кто-то понял,что дело идёт к проигрышу решил разогнать толпу.

      0
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      Рейтинг: +87

      grain 4 июня 2017, 00:13

      Уроды! И здесь нагадили! Всем здоровья! Надеюсь без жертв!

      1
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 4 июня 2017, 00:08

      Вот вам ещё один приветик от беженцев, Уважаемый ЕС !!!
      Больше чем уверен, что это дело рук смертников, либо организованно кем-то из этих всяких!

      -1
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      Рейтинг: +15

      Mus T > Sashka Reshetov 4 июня 2017, 02:40

      Больше чем уверен, что твой язык опережает твои мысли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 июня 2017, 00:07

      столько денег в спец службы
      в агентуру
      и на те вам
      .

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 4 июня 2017, 00:01

      Ничего святого

      0
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