Из-за давки в Турине пострадали более 1500 человек

Зато если бы давка случалась в России, все бы пиздели, как мы все плохо делаем(
На самом деле, там пострадали люди, но и есть те ублюдки, которые хотят поднять денег, типо выплат от государства, а они будут!Не надо так пацаны
Появились новые данные о пострадавших во время давки в Турине, где проходила трансляция финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4).
Напомним, давка возникла из-за паники болельщиков, которые восприняли взрыв петарды за террористическую атаку.
Как сообщает AFP, пострадали более 1,5 тысячи людей.