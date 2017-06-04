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    Из-за давки в Турине пострадали более 1500 человек

    Появились новые данные о пострадавших во время давки в Турине, где проходила трансляция финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4).

    Напомним, давка возникла из-за паники болельщиков, которые восприняли взрыв петарды за террористическую атаку.

    Как сообщает AFP, пострадали более 1,5 тысячи людей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 16:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 июня 2017, 16:47

      Зато если бы давка случалась в России, все бы пиздели, как мы все плохо делаем(
      На самом деле, там пострадали люди, но и есть те ублюдки, которые хотят поднять денег, типо выплат от государства, а они будут!Не надо так пацаны

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