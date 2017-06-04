Из-за давки в Турине пострадали более 1500 человек

Появились новые данные о пострадавших во время давки в Турине, где проходила трансляция финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4).

Напомним, давка возникла из-за паники болельщиков, которые восприняли взрыв петарды за террористическую атаку.

Как сообщает AFP, пострадали более 1,5 тысячи людей.