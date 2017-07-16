Сенегальские болельщики подрались после финала Кубка, восемь человек погибло

Зачем писать такие громкие заголовки!!!!!????? В новости не хватает самого основного. Болельщики погибли отнюдь не в драке. Полиция из-за массовых беспорядков начала использовать слезоточивый газ, это привело к панике и давке. В результате одна из стен стадиона не выдержала и обрушилась, это и стало причиной трагедии. И нечего историю искажать.
В финале Кубка Сенегала «Стад де Мбур» обыграл «Юнион Спортив» со счетом 2:1. Решающий гол был забит в первом тайме дополнительного времени.
После взятия ворот зрители фанатских секторов стадиона в Дакаре начали бросаться подручными средствами. По завершении матча конфликт перерос в массовую драку на поле. В результате действий полиции рухнула часть конструкции арены.
Согласно Euronews, в виду разных причин восемь человек погибло, еще 49 – пострадало.