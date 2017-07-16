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    Сенегальские болельщики подрались после финала Кубка, восемь человек погибло

    В финале Кубка Сенегала «Стад де Мбур» обыграл «Юнион Спортив» со счетом 2:1. Решающий гол был забит в первом тайме дополнительного времени.

    После взятия ворот зрители фанатских секторов стадиона в Дакаре начали бросаться подручными средствами. По завершении матча конфликт перерос в массовую драку на поле. В результате действий полиции рухнула часть конструкции арены.

    Согласно Euronews, в виду разных причин восемь человек погибло, еще 49 – пострадало.

    ВИДЕО

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 12:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 16 июля 2017, 13:54

      Зачем писать такие громкие заголовки!!!!!????? В новости не хватает самого основного. Болельщики погибли отнюдь не в драке. Полиция из-за массовых беспорядков начала использовать слезоточивый газ, это привело к панике и давке. В результате одна из стен стадиона не выдержала и обрушилась, это и стало причиной трагедии. И нечего историю искажать.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 16 июля 2017, 12:48

      Вот куда нужно смотреть английским сми, а не за нашими фанами

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