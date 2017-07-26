Манчини: «Зенит» сыграет сильнейшим составом против «Бней-Иегуды»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке к матчу против «Бней-Иегуды» в рамках квалификационного турнира Лиги Европы.

– Возможен ли такой вариант, что завтра «Зенит» сыграет не сильнейшим составом?

– Нет. Мы выпустим всех сильнейших на данный момент игроков.

– Насколько вам удается прививать «Зениту» психологию победителей, о которой вы говорили, когда возглавили команду?

– Я не имел в виду и не скажу сейчас, что она у команды начисто отсутствовала. Я говорил о том, что эту философию, дух победителей нельзя терять – их надо развивать. Необходимо стараться побеждать в каждом матче: легкий он или сложный, трудный перед тобой соперник или на первый взгляд нет. Это и стараюсь улучшать.

Встреча состоится завтра в 20:30 по московскому времени.