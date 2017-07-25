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    Мата вернулся к тренировкам после травмы

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата вернулся к тренировочному процессу. Напомним, что футболист пропустил последние товарищеские матчи своей команды из-за повреждения. Травма была получена во встрече с «Реалом Солт-Лейк», который закончился со счетом 2:1. После этого Мата не смог принять участие в играх с «Манчестер Сити» (2:0) и «Реалом» – 1:1 (2:1) по пенальти.

    На данный момент испанский футболист работает по индивидуальной программе. Следующий матч «МЮ» проведет в рамках Международного кубка чемпионов против «Барселоны» 27 июля.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    25.07.2017 10:15
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