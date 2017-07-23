Источник: Роналду посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что трансфер Неймара в «ПСЖ» может побить мировой рекорд. В случае перехода в парижский клуб 25-летний форвард «Барселоны» будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в неделю на протяжении шести лет. Сумма сделки оценивается в 352 миллиона.

Согласно The Sun, нападающий «Реала» Криштиану Роналду постарался убедить бразильца не переходить в «ПСЖ». По мнению 32-летнего Роналду, лучшим вариантом будет трансфер в «Манчестер Юнайтед».

Издание сообщает, что Роналду и Неймар являются близкими друзьями. Португалец был игроком «Юнайтед» с августа 2003 года по июль 2009.

Также сообщалось о встрече Неймара с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Испанское издание Sport утверждает, что одноклубники убедили форварда остаться в команде. На следующий день Месси удалил фотографии с Неймаром из инстаграма.