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  • Источник: Роналду посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник: Роналду посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Юнайтед»

23 июля 2017, 18:38
12

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что трансфер Неймара в «ПСЖ» может побить мировой рекорд. В случае перехода в парижский клуб 25-летний форвард «Барселоны» будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в неделю на протяжении шести лет. Сумма сделки оценивается в 352 миллиона.

Согласно The Sun, нападающий «Реала» Криштиану Роналду постарался убедить бразильца не переходить в «ПСЖ». По мнению 32-летнего Роналду, лучшим вариантом будет трансфер в «Манчестер Юнайтед».

Издание сообщает, что Роналду и Неймар являются близкими друзьями. Португалец был игроком «Юнайтед» с августа 2003 года по июль 2009.

Также сообщалось о встрече Неймара с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Испанское издание Sport утверждает, что одноклубники убедили форварда остаться в команде. На следующий день Месси удалил фотографии с Неймаром из инстаграма.

Источник: The Sun
Испания. Примера Барселона ПСЖ Реал Неймар
Комментарии (12)
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BlackMurder
1500824623
Трём гомосекам не место в Испании)
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DeutschlandUberAlles
1500824649
Каждый кулик своё в том числе бывшее болото нахваливает!
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38 попугаев
1500824782
Что-то мне это слащавый сериал напоминает. Один уговаривает, другой уговаривает, третий фото инстаграма удалил. Тьфу, блин, как девочки.
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MaxSpartakM
1500825015
Кто то лжот пи..т
Ответить
Александр52
1500825180
Всё это лишь слова. Он уйдёт, и хорошо, начнётся новая эра. Там всё решает папа, а он наверное уже взял. Барса вперёд.
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Igor Belousov
1500825456
надо спартак усилить
Ответить
insider_retro
1500825565
Понятно, Роналду убеждал, советовал.... А вот что сказал по этому поводу товарищ Рейнгольд?...
Ответить
pzdc.
1500826338
смешно читать
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de bruyne
1500831287
Роналду боится что неймар будет больше чем он заработает и рекорд 180 который его хотят сломается
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Miguel Rodriguez
1500831669
Какие нахрен близкие друзья?))
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