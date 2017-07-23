Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Роналду посоветовал Неймару перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что трансфер Неймара в «ПСЖ» может побить мировой рекорд. В случае перехода в парижский клуб 25-летний форвард «Барселоны» будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в неделю на протяжении шести лет. Сумма сделки оценивается в 352 миллиона.

    Согласно The Sun, нападающий «Реала» Криштиану Роналду постарался убедить бразильца не переходить в «ПСЖ». По мнению 32-летнего Роналду, лучшим вариантом будет трансфер в «Манчестер Юнайтед».

    Издание сообщает, что Роналду и Неймар являются близкими друзьями. Португалец был игроком «Юнайтед» с августа 2003 года по июль 2009.

    Также сообщалось о встрече Неймара с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. Испанское издание Sport утверждает, что одноклубники убедили форварда остаться в команде. На следующий день Месси удалил фотографии с Неймаром из инстаграма.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2017 18:38
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      Miguel Rodriguez 23 июля 2017, 20:41

      Какие нахрен близкие друзья?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 июля 2017, 20:34

      Роналду боится что неймар будет больше чем он заработает и рекорд 180 который его хотят сломается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 23 июля 2017, 19:12

      смешно читать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа > pzdc. 24 июля 2017, 06:38

      Грустно ихние бабки считать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 18:59

      Понятно, Роналду убеждал, советовал.... А вот что сказал по этому поводу товарищ Рейнгольд?...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > insider_retro 23 июля 2017, 19:12

      Бубнов еще

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 23 июля 2017, 18:57

      надо спартак усилить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 июля 2017, 18:53

      Всё это лишь слова. Он уйдёт, и хорошо, начнётся новая эра. Там всё решает папа, а он наверное уже взял. Барса вперёд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 23 июля 2017, 18:50

      Кто то лжот пи..т

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      38 попугаев 23 июля 2017, 18:46

      Что-то мне это слащавый сериал напоминает.
      Один уговаривает, другой уговаривает, третий фото инстаграма удалил.
      Тьфу, блин, как девочки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 18:44

      Каждый кулик своё в том числе бывшее болото нахваливает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 23 июля 2017, 18:43

      Трём гомосекам не место в Испании)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11