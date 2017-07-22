Уткин назвал Манчини средним тренером, «Монако» готов продать Мбаппе за 190 миллионов – пять главных новостей утра

Никак не пойму - Уткин обычный комментатор -не запомнившийся ничем , кроме того,что он толстый!!!Так кому интересно то, что он говорит, тем более , что кроме того, что кроме как дерьмом поливать людей он ничего не делает!!!Кто нибудь помнит, что он сказал что то хорошее или похвалил кого-то!?
«Манчестер Сити» договорился о трансфере Менди за 57 миллионов
«Зенит» за 10 миллионов может приобрести Худта, «Лацио» требует 15 миллионов
«Челси» согласен продать Диего Косту в «Атлетико» за 49 миллионов
Уткин: «Манчини – средний тренер. Слабейший из всех иностранных в «Зените»
«Монако» готов расстаться с Мбаппе за 190 миллионов