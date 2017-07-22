Уткин назвал Манчини средним тренером, «Монако» готов продать Мбаппе за 190 миллионов – пять главных новостей утра

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 11:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 22 июля 2017, 12:20

      Никак не пойму - Уткин обычный комментатор -не запомнившийся ничем , кроме того,что он толстый!!!Так кому интересно то, что он говорит, тем более , что кроме того, что кроме как дерьмом поливать людей он ничего не делает!!!Кто нибудь помнит, что он сказал что то хорошее или похвалил кого-то!?

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > AtticusFinch 22 июля 2017, 14:12

      Он запомнится ещё пьянкой на рабочем месте и несением, по этой причине, бредятины во время эфира.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > AtticusFinch 22 июля 2017, 14:21

      Просто работа у него такая. Должен что-то выдавать. Вот он и изрыгает из себя то, что внутри...

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > multiscan 22 июля 2017, 16:21

      Мне кажется он тот пьяный комментарий матча специально сделал, так как знал , что его уволят - во-первых насрать каналу , во-вторых пропиариться!!!

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