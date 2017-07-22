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    «Монако» готов расстаться с Мбаппе за 190 миллионов

    «Монако» назвал сумму, за которую готов расстаться с нападающим Килианом Мбаппе. Напомним, что на игрока сборной Франции претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Сообщается, что монегаски согласны отпустить 18-летнего форварда за 190 миллионов евро.

    Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий провел 28 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    22.07.2017 09:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 июля 2017, 17:07

      Покупать молодого, за дорого, нельзя. Это ошибка. Масса примеров, появилась молодая звезда, а через год затухла. Да просто располнел через год, бегать не может, задыхается. Всегда нужна проверка на стабильность и прививка от звёздности.

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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 22 июля 2017, 17:20

      Интересно почему он в 18 лет играет лучше любого Российского футболиста и стоит как весь состав Локомотива!?
      Кормят их может там что ли как то по особенному?
      Интересно в России когда нибудь появиться футболист, за которого будет не стыдно на мировом уровне!?)

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ivanuha_1987 23 июля 2017, 07:44

      А почему именно локо ?

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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 22 июля 2017, 15:18

      Не стоит он этих денег.

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 22 июля 2017, 14:34

      Не так много просят. Не за такого уж молодого Неймара дают 222 млн, а Мбаппе можно и 250-270 млн продать

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      Рейтинг: +4024

      raritet 22 июля 2017, 13:36

      Так вот в чем дело- оказывается " сыновья" продаются тоже , но уже за 190млн

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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 22 июля 2017, 13:28

      Вот его самого наверно прет с такой цены)

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 июля 2017, 13:17

      Ну и цены...

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 июля 2017, 10:59

      28 матчей 15 голов и цена 190 лям ? Переоценили

      Смолов тоже сток забил это значит ..

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      Рейтинг: +281

      nem00700 > pzdc. 22 июля 2017, 11:08

      Еще как бы есть ЛЧ, где Смолова не было и не будет ближайшие годы, а Мбаппе кладет там направо и налево не смущаясь грандов.

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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 22 июля 2017, 10:57

      Скоро цены на футболюг уже в ярдах будут

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 июля 2017, 10:37

      этот сезон покажет его истинную цену, думаю он стоит лямов 50

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