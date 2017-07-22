«Монако» готов расстаться с Мбаппе за 190 миллионов

«Монако» назвал сумму, за которую готов расстаться с нападающим Килианом Мбаппе. Напомним, что на игрока сборной Франции претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Сообщается, что монегаски согласны отпустить 18-летнего форварда за 190 миллионов евро.

Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне Лиги 1 нападающий провел 28 матчей, в которых записал на свой счет 15 голов и шесть результативных передач.