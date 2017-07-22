Уткин: «Манчини – средний тренер. Слабейший из всех иностранных в «Зените»

Известный комментатор Василий Уткин скептически отнесся к перспективам Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита». По словам Уткина, итальянец не является сильным специалистом.

– Выбор в пользу Роберто Манчини в «Зените» понятен?

– Если честно, я думаю, что он там ненадолго, но это одна из тех вещей, в которых приятно ошибаться.

– Почему вы так считаете?

– Манчини мы знаем довольно давно, он давно на виду. И если мы будем перечислять положительные тренерские качества Манчини, там не будет в качестве опции создание команды из новых игроков. И в частности, Манчини не славится как тренер, при котором молодые игроки – а «Зенит» покупает игроков с перспективой роста – качественно прибавляют. Такой репутации у Манчини нет. Может, он это и умеет, но мне иногда кажется, что Манчини в «Зените» и новые футболисты в «Зените» появляются как бы с разных сторон. Очень может быть, что это ошибка с моей стороны, но пока мне так кажется.

Вообще, я считаю, что Манчини – очень противоречивая фигура. Тренер он достаточно средний. Я думаю, это слабейший из всех иностранных тренеров «Зенита», если не считать Петржелу. Я имею ввиду по статусу, потому что Петржела впоследствии доказал, что он «Зениту» очень пригодился, но на совершенно другом этапе. В моем понимании, Манчини уступает и Спаллетти, и Адвокату, и Виллаш-Боашу, и даже Луческу.