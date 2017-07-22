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    Уткин: «Манчини – средний тренер. Слабейший из всех иностранных в «Зените»

    Известный комментатор Василий Уткин скептически отнесся к перспективам Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита». По словам Уткина, итальянец не является сильным специалистом.

    – Выбор в пользу Роберто Манчини в «Зените» понятен?

    – Если честно, я думаю, что он там ненадолго, но это одна из тех вещей, в которых приятно ошибаться.

    – Почему вы так считаете?

    – Манчини мы знаем довольно давно, он давно на виду. И если мы будем перечислять положительные тренерские качества Манчини, там не будет в качестве опции создание команды из новых игроков. И в частности, Манчини не славится как тренер, при котором молодые игроки – а «Зенит» покупает игроков с перспективой роста – качественно прибавляют. Такой репутации у Манчини нет. Может, он это и умеет, но мне иногда кажется, что Манчини в «Зените» и новые футболисты в «Зените» появляются как бы с разных сторон. Очень может быть, что это ошибка с моей стороны, но пока мне так кажется.

    Вообще, я считаю, что Манчини – очень противоречивая фигура. Тренер он достаточно средний. Я думаю, это слабейший из всех иностранных тренеров «Зенита», если не считать Петржелу. Я имею ввиду по статусу, потому что Петржела впоследствии доказал, что он «Зениту» очень пригодился, но на совершенно другом этапе. В моем понимании, Манчини уступает и Спаллетти, и Адвокату, и Виллаш-Боашу, и даже Луческу.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    22.07.2017 09:18
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 июля 2017, 14:55

      Манчини действительно выиграл свои титулы с такими командами которым, как говорится, и тренер не нужен... Очень сильные составы были изначально.. Но По крайней мере он их хоть не испортил.
      По манчини в России сейчас вообще ничего не нужно говорить, рано еще...

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 22 июля 2017, 14:29

      А Вася Уткин-слабейший из комментаторов во вселенной!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июля 2017, 14:01

      Луческу и Спалетти не слабые тренеры просто Зенит не их команда.Как будет с Манчини покажет сезон.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2017, 13:00

      Судить тренера пока рановато....время покажет

      0
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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 22 июля 2017, 12:05

      Хм а Вася то в чём то прав

      1
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 22 июля 2017, 11:56

      Скудоумные непонимают Уткина! А ведь он во многом прав

      2
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 22 июля 2017, 11:22

      Опять тиражируют "великого" Уткина.

      2
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      Рейтинг: +157

      Huberman 22 июля 2017, 11:16

      Ну Василий то конечно может судить, ведь победы в серии А и АПЛ, уже не знак качества. Ему виднее. Двое предыдущих нытиков прямо уж сильнейшие были.

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 22 июля 2017, 11:12

      ах как зато при петржеле весело было))))!!!

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      Рейтинг: +2726

      a_who 22 июля 2017, 11:04

      Что сейчас говорить ? как попрет ! с таким бюджетом ему легче всех )))

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