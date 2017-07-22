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  • Уткин: «Манчини – средний тренер. Слабейший из всех иностранных в «Зените»

Уткин: «Манчини – средний тренер. Слабейший из всех иностранных в «Зените»

22 июля 2017, 09:18
31

Известный комментатор Василий Уткин скептически отнесся к перспективам Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита». По словам Уткина, итальянец не является сильным специалистом.

– Выбор в пользу Роберто Манчини в «Зените» понятен?

– Если честно, я думаю, что он там ненадолго, но это одна из тех вещей, в которых приятно ошибаться.

– Почему вы так считаете?

– Манчини мы знаем довольно давно, он давно на виду. И если мы будем перечислять положительные тренерские качества Манчини, там не будет в качестве опции создание команды из новых игроков. И в частности, Манчини не славится как тренер, при котором молодые игроки – а «Зенит» покупает игроков с перспективой роста – качественно прибавляют. Такой репутации у Манчини нет. Может, он это и умеет, но мне иногда кажется, что Манчини в «Зените» и новые футболисты в «Зените» появляются как бы с разных сторон. Очень может быть, что это ошибка с моей стороны, но пока мне так кажется.

Вообще, я считаю, что Манчини – очень противоречивая фигура. Тренер он достаточно средний. Я думаю, это слабейший из всех иностранных тренеров «Зенита», если не считать Петржелу. Я имею ввиду по статусу, потому что Петржела впоследствии доказал, что он «Зениту» очень пригодился, но на совершенно другом этапе. В моем понимании, Манчини уступает и Спаллетти, и Адвокату, и Виллаш-Боашу, и даже Луческу.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (31)
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Garrincha58
1500704979
еще раз говорю в Зените собраны самые слабые русские игроки даже Шатов и тот стал непонятно почему играть плохо
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порт
1500705881
А кому интересно среднее интервью, среднего комментатора?
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сасас
1500706190
Уж точно не слабее физрука Гнилуческо
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zenit2012
1500706676
Уткин решил попиариться...
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ПФК ЦСКА Моscow
1500707877
хорошо что Луческу самым слабым не назвал, а то нытьё началось бы его с новой силой))
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4agaaa
1500708070
Зенит сейчас весьма усилился, уверен что Уткин ошибается! Манчини как минимум приведёт команду в лч, да и котомки же такой зенит - главный конкурент Спартака в борьбе за золото!
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maior-60
1500711773
Опять тиражируют "великого" Уткина.
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Rorschach krym
1500713774
Скудоумные непонимают Уткина! А ведь он во многом прав
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нейтралитет2
1500714332
Хм а Вася то в чём то прав
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Gullit 76
1500721296
Луческу и Спалетти не слабые тренеры просто Зенит не их команда.Как будет с Манчини покажет сезон.
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