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    Бабаев: «Игра с «Локомотивом» не означает, что ЦСКА не способен добиваться результата»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился наблюдениями от домашнего матча 2-го тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, что армейцы потерпели в этой встрече поражение от железнодорожников со счетом 1:3.

    – К сожалению, игроки ЦСКА допустили много брака. Особенно второй гол, он стал определяющим в этой встрече. Но это футбол, так бывает. Сделаем выводы, а вся борьба впереди.

    – ЦСКА впервые за пять лет пропустил дома три мяча в чемпионате России.

    – Любая серия когда-нибудь заканчивается. Главное – не опускать рук.

    – Витиньо отметился голом. Он может стать лидером атак ЦСКА?

    – Я думаю, что не только Витинью. У нас есть и Дзагоев, и Федя Чалов, ребята еще проявят себя. Но, к сожалению, у них не получилось с «Локомотивом».

    – Дзагоев попросил замену. Как он себя чувствует?

    – Все нормально, просто небольшой икроножный спазм.

    – После встречи с «Локомотивом» есть что сказать про трансферы?

    – На мой взгляд, по этому матчу говорить о том, что кого-то необходимо приобрести в ту или иную линию, не совсем корректно. Да, с «Локомотивом» были ошибки и в обороне, и в атаке, и они предопределили результат. Ребята старались, но не получилось. Это не означает, что на сегодняшний день команда не способна добиваться результата.

    – Скоро лигочемпионский матч с АЕК. Какие ожидания после встречи с «Локомотивом»?

    – Настроения точно не прибавилось. Но уверен, что ребята соберутся, может, даже по хорошему разозлятся и добьются нужного результата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2017 10:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 22 июля 2017, 14:14

      Пока Вы не купите трёх-четырёх новых игроков хорошо умеющих играть в футбол шансов на успех у команды нет!!!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 июля 2017, 11:45

      Думаю проигранный матч обязан встряхнуть ЦСКА!!! Игроки должны разозлиться, прежде всего на себя, особенно Виктор Васин и показать искрометный футбол. Порвите этот гребанный АЕК! Что бы клочья полетели!!!

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      Рейтинг: +186

      mnb 95 22 июля 2017, 11:34

      Вот тебе и без Игнашевича.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июля 2017, 11:14

      Как то после вчерашней игры есть тревога за противостояние с АЕКом ... Бум надеяться конечно !

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