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  • Бабаев: «Игра с «Локомотивом» не означает, что ЦСКА не способен добиваться результата»

Бабаев: «Игра с «Локомотивом» не означает, что ЦСКА не способен добиваться результата»

22 июля 2017, 10:31
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился наблюдениями от домашнего матча 2-го тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, что армейцы потерпели в этой встрече поражение от железнодорожников со счетом 1:3.

– К сожалению, игроки ЦСКА допустили много брака. Особенно второй гол, он стал определяющим в этой встрече. Но это футбол, так бывает. Сделаем выводы, а вся борьба впереди.

– ЦСКА впервые за пять лет пропустил дома три мяча в чемпионате России.

– Любая серия когда-нибудь заканчивается. Главное – не опускать рук.

– Витиньо отметился голом. Он может стать лидером атак ЦСКА?

– Я думаю, что не только Витинью. У нас есть и Дзагоев, и Федя Чалов, ребята еще проявят себя. Но, к сожалению, у них не получилось с «Локомотивом».

– Дзагоев попросил замену. Как он себя чувствует?

– Все нормально, просто небольшой икроножный спазм.

– После встречи с «Локомотивом» есть что сказать про трансферы?

– На мой взгляд, по этому матчу говорить о том, что кого-то необходимо приобрести в ту или иную линию, не совсем корректно. Да, с «Локомотивом» были ошибки и в обороне, и в атаке, и они предопределили результат. Ребята старались, но не получилось. Это не означает, что на сегодняшний день команда не способна добиваться результата.

– Скоро лигочемпионский матч с АЕК. Какие ожидания после встречи с «Локомотивом»?

– Настроения точно не прибавилось. Но уверен, что ребята соберутся, может, даже по хорошему разозлятся и добьются нужного результата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Бабаев Роман
Комментарии (5)
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dok66
1500711275
Как то после вчерашней игры есть тревога за противостояние с АЕКом ... Бум надеяться конечно !
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mnb 95
1500712485
Вот тебе и без Игнашевича.
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Fan Loko mik
1500713131
Думаю проигранный матч обязан встряхнуть ЦСКА!!! Игроки должны разозлиться, прежде всего на себя, особенно Виктор Васин и показать искрометный футбол. Порвите этот гребанный АЕК! Что бы клочья полетели!!!
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Boniel+
1500722054
Пока Вы не купите трёх-четырёх новых игроков хорошо умеющих играть в футбол шансов на успех у команды нет!!!
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