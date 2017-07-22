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«ПСЖ» готов платить Санчесу около 400 тысяч в неделю

22 июля 2017, 08:21
14

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Чили провел встречу с руководством французского клуба.

По информации источника, парижане готовы платить 28-летнему форварду 390 тысяч евро в неделю.

«ПСЖ» рассчитывает приобрести футболиста у «Арсенала» за 50 миллионов.

Напомним, что контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ он забил 24 гола и сделал восемь результативных передач в 38 матчах.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Арсенал Санчес Алексис
Комментарии (14)
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2cool
1500703011
Может не в год, а в неделю? В наше время, даже мало известным игрокам платят более 400 тыс. в год)
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Illars
1500703789
В неделю, конечно.
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Garrincha58
1500704006
не смешите людей бомбардир
Ответить
ItalianFootball
1500707465
Переврали ДейлиМейл, Агонь, товарищи))))
Ответить
dvb
1500707859
В год или в неделю? Даже Аршавину в Арсенале 60+ в неделю платили
Ответить
isco2307
1500707984
390 тысяч евро в год.???WTF
Ответить
Fan Loko mik
1500709369
Бомбардир жжет!!!! 390 тыс. евро в год!!!! Санчеса эта цифирь улыбнула!
Ответить
STAFOR13
1500711950
он только стоит 65, за 50 не отдадут лидера, в ПСЖ меньше чем за 80-90 не продадут, по нынешним ценам Алексис столько точно стоит...
Ответить
CSKA471
1500716119
Бомбардир канеш жесть
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Gullit 76
1500722370
бред!Неймару 40млн,Санчесу 400тысяч?
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