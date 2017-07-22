«ПСЖ» готов платить Санчесу около 400 тысяч в неделю

За 400 тысяч в год он и стульчак в туалете не поднимет!!!)))
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Чили провел встречу с руководством французского клуба.
По информации источника, парижане готовы платить 28-летнему форварду 390 тысяч евро в неделю.
«ПСЖ» рассчитывает приобрести футболиста у «Арсенала» за 50 миллионов.
Напомним, что контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ он забил 24 гола и сделал восемь результативных передач в 38 матчах.