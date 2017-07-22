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    «ПСЖ» готов платить Санчесу около 400 тысяч в неделю

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Напомним, ранее сообщалось, что игрок сборной Чили провел встречу с руководством французского клуба.

    По информации источника, парижане готовы платить 28-летнему форварду 390 тысяч евро в неделю.

    «ПСЖ» рассчитывает приобрести футболиста у «Арсенала» за 50 миллионов.

    Напомним, что контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает летом 2018 года. В прошлом сезоне АПЛ он забил 24 гола и сделал восемь результативных передач в 38 матчах.

    Источник: Daily Mail

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    22.07.2017 08:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 22 июля 2017, 17:19

      За 400 тысяч в год он и стульчак в туалете не поднимет!!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июля 2017, 14:19

      бред!Неймару 40млн,Санчесу 400тысяч?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Gullit 76 22 июля 2017, 14:26

      Вернее Неймару 30.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 22 июля 2017, 12:35

      Бомбардир канеш жесть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 22 июля 2017, 11:31

      390 тыщ в год?)))) за эти деньги уже запасные локомотива на поле не выходят!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 22 июля 2017, 11:25

      он только стоит 65, за 50 не отдадут лидера, в ПСЖ меньше чем за 80-90 не продадут, по нынешним ценам Алексис столько точно стоит...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 июля 2017, 10:42

      Бомбардир жжет!!!! 390 тыс. евро в год!!!! Санчеса эта цифирь улыбнула!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 22 июля 2017, 10:19

      390 тысяч евро в год.???WTF

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      dvb 22 июля 2017, 10:17

      В год или в неделю?
      Даже Аршавину в Арсенале 60+ в неделю платили

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 июля 2017, 10:11

      Переврали ДейлиМейл, Агонь, товарищи))))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июля 2017, 09:13

      не смешите людей бомбардир

      4
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