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    Член РФС выступил с предложением запретить обсуждать судейство в России

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил недовольство тем, что арбитры в России постоянно подвергаются критике. По мнению Созина, необходимо ввести запрет на обсуждение судейства.

    «Скоро чемпионат мира, который пройдет в России. Это очень важное событие для страны, но про это уже никто не пишет и не говорит. В главных новостях одна тема — судейство. Про это говорить можно — сразу привлекается внимание! Говорят все — президенты клубов, игроки, массажисты, водители клубных автобусов… Не поленился, посмотрел большинство комментариев из прошлого сезона. В 99 случаях из 100 тема проигравшей стороны одна — судьи, судьи, судьи. «Убили», «прибили» беспредел, помогите, караул и так далее.

    Комментаторы федеральных каналов, не скрывая своих клубных пристрастий, во всех смертных грехах винят, в неудачах своих любимых команд только судей. Дай им волю, они бы выскочили из комментаторской кабины и загрызли бы их. Никто, не верите, проверьте, не говорит при поражении своей команды о том, что команда не готова, не говорит, почему нападающий не забивает при выходе один на один, почему вратарь забивает себе сам, почему каждый третий пас чужому… Только одно — убили судьи! Какие только эпитеты не выскакивают — клоуны, беспредельщики, продажные ну и сами знаете еще что. Как при таком круглогодичным давление судить? Судья — человек. У него на принятие решения одна, максимум две секунды, и это при том, что на тебя смотрит тысячи людей. Поставьте себя на их место. Попробуйте в телевизионной студии, при свете софитов, ответить на абсолютно простой вопрос, к примеру: «Как зовут вашу маму? «Уверяю, большинство людей впадут в ступор!

    Поэтому я предлагаю и обязательно обращусь к членам исполкома с предложением — записать в регламенте чемпионата или даже в уставе РФС: обсуждать судейство в публичном пространстве запрещено! Недоволен судейством, пусть начальник команды впишет претензии в протокол матча, но вопить о «плохом» судействе на каждом углу не следует. Любой представитель клуба – от президента до водителя автобуса — будет оштрафован за высказывания в прессе о судействе. Точка! Дальше включается конвейер штрафов и дисквалификаций, причем выписываются они автоматически, как штрафы к примеру, за выход за пределы технической зоны, за отказ в интервью и так далее. Может быть, после этого мы наконец сможем вздохнуть спокойнее и начнем обсуждать саму игру в футбол», — сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2017 14:01
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 21 июля 2017, 20:58

      Дебилы *****

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 21 июля 2017, 19:46

      а если судейство плохое, что тренер должен говорить? И разве плохо судящих арбитров не надо тоже штрафовать?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2017, 19:14

      Это полнейший идиотизм.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 21 июля 2017, 18:21

      Ага что хочу то ворочу.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июля 2017, 17:54

      Запрещать глупо.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 21 июля 2017, 17:35

      Обсуждать не нужно согласен------надо сразу выгонять

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июля 2017, 17:34

      Нужно принять закон " Об оскорблении чувств судей"Надел маску,спел "Богородица Путина прогони",тьфу,не то,вспомнил "Судью накажи" ,и получи 4 года.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2017, 17:33

      Ага судьям значит всё можно и их бедных давят со всех сторон. При чём здесь пасы, игроки не готовы и всякие оправдания лишь бы судей своих защитить. Судить нормально нужно.

      4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июля 2017, 17:33

      Это типа и мне рот заткнуть?
      Есть такая палочка - эбануть.

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 июля 2017, 17:28

      Бывают ситуации в футбольном судействе, когда судья так на ошибается,что футболисты готовы порвать судью(ярость Павлюченко )а какой вулкан ненависти внутри у тренеров кипит,отсюда и реплики" я твою маму знал"Да судьи не роботы,и право на ошибку каждый имеет,но слишком часто сами же судьи, дают повод для критики. Тема судейства всегда будет обсуждаться,как бы ни старался "член" РФС во всём правильный и воспитанный Созин всё переиначить, ведь судейство часть игры.А предложение запрещать обсуждать судейство в публичном пространстве,это" человек вернулся из прошлого",у нас давно уже гласность и плюрализм.Пугая штрафами, заставить футбольных людей "шептаться" о судействе по закоулкам, это бред идиота.Ну а нашим уважаемым комментаторам, в действительности нужно по желеть свои зубы,нечаянно" загрызете" какого-нибудь судью и подхватите "судейский кариес", а он не излечим

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > fanchik 21 июля 2017, 17:36

      "у нас давно уже гласность и плюрализм"
      Ну вы сказанули....

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      Рейтинг: +1212

      fanchik > андрей андреев 21 июля 2017, 18:01

      А разве не так .Только каждый по разному это понимает и воспринимает.Твои комментарии и есть гласность , а мнения других в комментариях плюрализм

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > fanchik 21 июля 2017, 18:10

      Наши гласность и плюрализм на Бомбардире похожи на Свободу слова на кухнях при Совке))))

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