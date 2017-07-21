Член РФС выступил с предложением запретить обсуждать судейство в России

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил недовольство тем, что арбитры в России постоянно подвергаются критике. По мнению Созина, необходимо ввести запрет на обсуждение судейства.

«Скоро чемпионат мира, который пройдет в России. Это очень важное событие для страны, но про это уже никто не пишет и не говорит. В главных новостях одна тема — судейство. Про это говорить можно — сразу привлекается внимание! Говорят все — президенты клубов, игроки, массажисты, водители клубных автобусов… Не поленился, посмотрел большинство комментариев из прошлого сезона. В 99 случаях из 100 тема проигравшей стороны одна — судьи, судьи, судьи. «Убили», «прибили» беспредел, помогите, караул и так далее.

Комментаторы федеральных каналов, не скрывая своих клубных пристрастий, во всех смертных грехах винят, в неудачах своих любимых команд только судей. Дай им волю, они бы выскочили из комментаторской кабины и загрызли бы их. Никто, не верите, проверьте, не говорит при поражении своей команды о том, что команда не готова, не говорит, почему нападающий не забивает при выходе один на один, почему вратарь забивает себе сам, почему каждый третий пас чужому… Только одно — убили судьи! Какие только эпитеты не выскакивают — клоуны, беспредельщики, продажные ну и сами знаете еще что. Как при таком круглогодичным давление судить? Судья — человек. У него на принятие решения одна, максимум две секунды, и это при том, что на тебя смотрит тысячи людей. Поставьте себя на их место. Попробуйте в телевизионной студии, при свете софитов, ответить на абсолютно простой вопрос, к примеру: «Как зовут вашу маму? «Уверяю, большинство людей впадут в ступор!

Поэтому я предлагаю и обязательно обращусь к членам исполкома с предложением — записать в регламенте чемпионата или даже в уставе РФС: обсуждать судейство в публичном пространстве запрещено! Недоволен судейством, пусть начальник команды впишет претензии в протокол матча, но вопить о «плохом» судействе на каждом углу не следует. Любой представитель клуба – от президента до водителя автобуса — будет оштрафован за высказывания в прессе о судействе. Точка! Дальше включается конвейер штрафов и дисквалификаций, причем выписываются они автоматически, как штрафы к примеру, за выход за пределы технической зоны, за отказ в интервью и так далее. Может быть, после этого мы наконец сможем вздохнуть спокойнее и начнем обсуждать саму игру в футбол», — сказал Созин.