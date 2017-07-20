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  • Тренер соперника «Зенита» по ЛЕ: «Попытаемся получить удовольствие от противостояния с такой командой»

Тренер соперника «Зенита» по ЛЕ: «Попытаемся получить удовольствие от противостояния с такой командой»

20 июля 2017, 23:09
10

Ранее «Бомбардир» писал о том, что в третьем туре квалификационного раунда ЛЕ «Зенит» сыграет в клубом «Бней-Иегуда». Главный тренер израильской команды Йосси Абуксис рассказал об ожиданиях от матча.

«Зенит» – грандиозная команда! В наши шансы против такого коллектива никто не верит, не дают нам ни одного процента. Мы поедем в Санкт-Петербург и просто попытаемся получить удовольствие от противостояния с таким соперником», – сказал специалист.

На предыдущей стадии тель-авивская команда обыграла «Тренчин» с общим счетом 3:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Бней-Иегуда Зенит
Комментарии (10)
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Zenit-84
1500583286
так уж и не одного, не заливай!
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Борз-95
1500584467
«Зенит» – грандиозная команда!
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insider_retro
1500585016
Получить удовольствие от противостояния можно в результате аккуратного стояния на своей половине поля....
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raritet
1500586687
если встанут как автобус с трамваем в час пик, попробуй проедь...
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Дядя Серёжа
1500608291
Гол забили - кайф.
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семёнычев
1500612530
Часто бывает так, что удовольствие получают оба партнёра... Вопрос в том, кто в итоге собирается забеременеть? В прошлом году Зениту удалось развернуться с 'евреями"... Как будет в этом???
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dyema
1500615299
Если вас насилуют - расслабтесь и попытаетесь получить удовольствие)))
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Garrincha58
1500615416
можно не только удовольствие получать от игры но и от выигрыша тем паче Зенит не так силен
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subbotaspartak
1500618282
Конечно победы Зениту, Но нервы им потрепите.
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