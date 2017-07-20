Тренер соперника «Зенита» по ЛЕ: «Попытаемся получить удовольствие от противостояния с такой командой»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что в третьем туре квалификационного раунда ЛЕ «Зенит» сыграет в клубом «Бней-Иегуда». Главный тренер израильской команды Йосси Абуксис рассказал об ожиданиях от матча.

«Зенит» – грандиозная команда! В наши шансы против такого коллектива никто не верит, не дают нам ни одного процента. Мы поедем в Санкт-Петербург и просто попытаемся получить удовольствие от противостояния с таким соперником», – сказал специалист.

На предыдущей стадии тель-авивская команда обыграла «Тренчин» с общим счетом 3:1.