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    Тренер соперника «Зенита» по ЛЕ: «Попытаемся получить удовольствие от противостояния с такой командой»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что в третьем туре квалификационного раунда ЛЕ «Зенит» сыграет в клубом «Бней-Иегуда». Главный тренер израильской команды Йосси Абуксис рассказал об ожиданиях от матча.

    «Зенит» – грандиозная команда! В наши шансы против такого коллектива никто не верит, не дают нам ни одного процента. Мы поедем в Санкт-Петербург и просто попытаемся получить удовольствие от противостояния с таким соперником», – сказал специалист.

    На предыдущей стадии тель-авивская команда обыграла «Тренчин» с общим счетом 3:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2017 23:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июля 2017, 09:24

      Конечно победы Зениту,
      Но нервы им потрепите.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июля 2017, 08:36

      можно не только удовольствие получать от игры но и от выигрыша тем паче Зенит не так силен

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 июля 2017, 08:34

      Если вас насилуют - расслабтесь и попытаетесь получить удовольствие)))

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 июля 2017, 07:48

      Часто бывает так, что удовольствие получают оба партнёра... Вопрос в том, кто в итоге собирается забеременеть? В прошлом году Зениту удалось развернуться с 'евреями"... Как будет в этом???

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 21 июля 2017, 06:38

      Гол забили - кайф.

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 21 июля 2017, 00:38

      если встанут как автобус с трамваем в час пик, попробуй проедь...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 00:10

      Получить удовольствие от противостояния можно в результате аккуратного стояния на своей половине поля....

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 21 июля 2017, 00:01

      «Зенит» – грандиозная команда!

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 июля 2017, 23:41

      так уж и не одного, не заливай!

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