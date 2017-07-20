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    Воробьев не сомневался, что «Зенит» сыграет организованно и дисциплинированно

    Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» и экс тренер петербургской команды Николай Воробьев положительно оценил действия команды из Санкт-Петербурга в матче первого тура российской Премьер-лиге против «СКА-Хабаровска», в котором была одержана победа со счетом 2:0.

    — Игра прошла по ожидаемому сценарию. Было понятно, что хозяева уйдут большими силами в оборону, которую будет тяжело вскрывать. Но зная итальянскую школу, я не сомневался, что «Зенит» сыграет организованно и дисциплинированно.

    — Голы Далера Кузяева после дальнего удара и Александра Кокорина после ошибки защитника СКА отчасти случайные?

    — Нельзя сказать, что первый гол вытекал из логики событий и был из серии неберущихся. Тем не менее, защитники хабаровчан позволили Кузяеву нанести дальний удар, который у полузащитника «Зенита» получился. Мяч полетел в угол, а вратарь не успел среагировать. В моменте со вторым мячом действительно ошибся защитник СКА, но там была и хорошая игра со стороны Олега Шатова. Он обыграл соперника, после чего сделал острую передачу вдоль ворот. Кокорин бежал до конца, был нацелен на завершение атаки.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.07.2017 07:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 20 июля 2017, 07:10

      Что бы ни говорили о Кокорине, но его гол Хабаровску не случаен. Это, что называется "подстерег ошибку", а это тоже нужно уметь.

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