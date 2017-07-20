Воробьев не сомневался, что «Зенит» сыграет организованно и дисциплинированно

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» и экс тренер петербургской команды Николай Воробьев положительно оценил действия команды из Санкт-Петербурга в матче первого тура российской Премьер-лиге против «СКА-Хабаровска», в котором была одержана победа со счетом 2:0.

— Игра прошла по ожидаемому сценарию. Было понятно, что хозяева уйдут большими силами в оборону, которую будет тяжело вскрывать. Но зная итальянскую школу, я не сомневался, что «Зенит» сыграет организованно и дисциплинированно.

— Голы Далера Кузяева после дальнего удара и Александра Кокорина после ошибки защитника СКА отчасти случайные?

— Нельзя сказать, что первый гол вытекал из логики событий и был из серии неберущихся. Тем не менее, защитники хабаровчан позволили Кузяеву нанести дальний удар, который у полузащитника «Зенита» получился. Мяч полетел в угол, а вратарь не успел среагировать. В моменте со вторым мячом действительно ошибся защитник СКА, но там была и хорошая игра со стороны Олега Шатова. Он обыграл соперника, после чего сделал острую передачу вдоль ворот. Кокорин бежал до конца, был нацелен на завершение атаки.