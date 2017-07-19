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    Слуцкий лишился Эль-Мохамади, ушедшего в «Астон Виллу»

    Основной полузащитник английского «Халл Сити» Ахмед Эль-Мохамади, как и анонсировал «Бомбардир», покинул команду и перешел в бирмингемскую «Астон Виллу». Контракт с новым клубом африканец подписал на три года.

    «Тигры» выручили за креативного футболиста порядка миллиона фунтов стерлингов, хотя рыночная стоимость хавбека на три миллиона больше.

    Интересно, что «Астон Вилла» и «Халл» сыграют друг против друга уже в первом туре Чемпионшипа – 5 августа.

    Египтянин выступал за «тигров» с 2013 года и сыграл 102 матча и забил семь мячей в ворота соперников.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    19.07.2017 18:52
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