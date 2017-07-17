Источник: «Ювентус» провел встречу с «Ромой» на предмет трансфера Маноласа

«Ювентус» провел переговоры с «Ромой» по поводу трансфера защитника Костаса Маноласа.
В прошлую среду генеральный директор «бьянконери» Беппе Маротта встретился со спортивным директором «волков» Мончи, чтобы обсудить возможность сделки.
Напомним, туринцы находятся в поисках нового центрального защитника после неожиданного ухода Леонардо Бонуччи в «Милан».
Также известно, что «джаллоросси» просят у «старой синьоры» за 26-летнего игрока 40 миллионов евро. Действующий контракт грека рассчитан до июня 2019 года.
Напомним, Манолас был близок к переходу в «Зенит», однако в последний момент отказался от подписания договора.
Источник: Football Italia