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    Источник: «Ювентус» провел встречу с «Ромой» на предмет трансфера Маноласа

    «Ювентус» провел переговоры с «Ромой» по поводу трансфера защитника Костаса Маноласа.

    В прошлую среду генеральный директор «бьянконери» Беппе Маротта встретился со спортивным директором «волков» Мончи, чтобы обсудить возможность сделки.

    Напомним, туринцы находятся в поисках нового центрального защитника после неожиданного ухода Леонардо Бонуччи в «Милан».

    Также известно, что «джаллоросси» просят у «старой синьоры» за 26-летнего игрока 40 миллионов евро. Действующий контракт грека рассчитан до июня 2019 года.

    Напомним, Манолас был близок к переходу в «Зенит», однако в последний момент отказался от подписания договора.

    Источник: Football Italia

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    17.07.2017 12:33
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