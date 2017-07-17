Клопп доволен поддержкой руководства «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен тем, как руководство клуба работает с командой. По его словам, нужно не только сохранить прошлогодний состав, но и усилить его перед стартом нового сезона.

«Я доволен поддержкой руководства клуба на все 100 процентов. Если они могли ускорить какие-то процессы, то всегда старались сделать это. Но нужно понимать, что не всегда деньги решают все проблемы. Было бы глупо спрашивать, могу ли я купить Роналду или каких-либо игроков «Барселоны», так как меня устраивает текущее положение.

Могу сказать, что если бы трансферы зависели только от меня, то мы были бы укомплектованы еще с прошлого сезона. Но все понимают, что это нереально. Я давно привык к тому, как бывает в жизни.

Все в клубе верят в то, что мы сможем сохранить команду с прошлого сезона. Важно не только сохранить ключевых игроков, но и улучшить состав. В прошлом сезоне у нас и так была крепкая команда, особенно когда все игроки в строю», – заявил Клопп.

На данный момент «Ливерпуль» подписал контракт с бывшим футболистом «Ромы» Мохамедом Салахом, а также с Домиником Соланке из «Челси».