Еще одним новичком «Милана» может стать Чупо-Мотинг

Итальянский «Милан» продолжает активно себя вести на трансферном рынке. Так, в ближайшее время команду в статусе свободного агента может пополнить бывший нападающий немецкого «Шальке» Эрик Чупо-Мотинг. Африканец покинул «рудокопов» по окончании минувшего сезона и сейчас занимается поиском новой команды.

Чупо-Мотинг выступал за «Шальке» с 2014 года и успел провести за него 75 матчей и забить 18 голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.