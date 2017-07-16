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  • Дзюба, Кокорин и Паредес – в основе «Зенита» на матч со «СКА-Хабаровском»

Дзюба, Кокорин и Паредес – в основе «Зенита» на матч со «СКА-Хабаровском»

16 июля 2017, 10:10
8

Тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав на гостевой матч 1-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск». На поле с первых минут появится новичок питерцев Леандро Паредес.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Баляйкин, Дедечко, Лескано.

Запасные: Криворучко, Федотов, Савичев, Калинский, Друзин, Кобялко, Тишкин.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Ерохин, Шатов, Жулиано, Кокорин, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Карпов, Жирков, Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Кузяев, Полоз, Джорджевич, Дриусси.

Матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» начнется в 11:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит СКА-Хабаровск Дзюба Артем Кокорин Александр Паредес Леандро
Комментарии (8)
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Tajik-za Zenit
1500189510
ОХ ждем удачи только Зенит только победа
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paracetamol
1500189808
Смольников и Кришито порвут СКА на краях, а Дзюба запишет хет-трик.
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turist82
1500189953
Вперёд СКА!!! Выносить бомжатину вперёд ногами!
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spartak4everr
1500190573
А где Нобоа?
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Аскорбин
1500190903
Интересно будет посмотреть на обновленый Зенит.Удачи обоим Но ждем победу Зенита.
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insider_retro
1500191167
Выездной состав Зенита впечатляет.... Наступает пора, когда взамен писанины и прогнозов, охов и ахов, предстоит показать товар лицом!... Ждём интересной, атакующей игры обеих команд, бескомпромиссной борьбы и адекватного судейства!!.... Надеюсь обойдётся без скучных 0-0!!!!.....
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волчарик
1500192212
столько покупок и все равно кокоша в составе. прямо глыба не сдвигаемая
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a-rakhmatov
1500219376
Ерохина посадили на скамью запасных....он так потеряет форму и не сможет выступать в сборной
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