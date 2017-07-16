Дзюба, Кокорин и Паредес – в основе «Зенита» на матч со «СКА-Хабаровском»

Тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав на гостевой матч 1-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск». На поле с первых минут появится новичок питерцев Леандро Паредес.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Баляйкин, Дедечко, Лескано.

Запасные: Криворучко, Федотов, Савичев, Калинский, Друзин, Кобялко, Тишкин.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Ерохин, Шатов, Жулиано, Кокорин, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Карпов, Жирков, Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Кузяев, Полоз, Джорджевич, Дриусси.

Матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» начнется в 11:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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