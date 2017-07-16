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    Дзюба, Кокорин и Паредес – в основе «Зенита» на матч со «СКА-Хабаровском»

    Тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав на гостевой матч 1-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск». На поле с первых минут появится новичок питерцев Леандро Паредес.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Пуцко, Черевко, Никифоров, Казанков, Корян, Баляйкин, Дедечко, Лескано.

    Запасные: Криворучко, Федотов, Савичев, Калинский, Друзин, Кобялко, Тишкин.

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Паредес, Ерохин, Шатов, Жулиано, Кокорин, Дзюба.

    Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Карпов, Жирков, Цаллагов, Эрнани, Маурисио, Кузяев, Полоз, Джорджевич, Дриусси.

    Матч «СКА-Хабаровск» – «Зенит» начнется в 11:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    16.07.2017 10:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июля 2017, 18:36

      Ерохина посадили на скамью запасных....он так потеряет форму и не сможет выступать в сборной

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 16 июля 2017, 11:03

      столько покупок и все равно кокоша в составе. прямо глыба не сдвигаемая

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 10:46

      Выездной состав Зенита впечатляет.... Наступает пора, когда взамен писанины и прогнозов, охов и ахов, предстоит показать товар лицом!... Ждём интересной, атакующей игры обеих команд, бескомпромиссной борьбы и адекватного судейства!!.... Надеюсь обойдётся без скучных 0-0!!!!.....

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 16 июля 2017, 10:41

      Интересно будет посмотреть на обновленый Зенит.Удачи обоим Но ждем победу Зенита.

      1
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 16 июля 2017, 10:36

      А где Нобоа?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 16 июля 2017, 10:25

      Вперёд СКА!!! Выносить бомжатину вперёд ногами!

      1
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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 16 июля 2017, 10:23

      Смольников и Кришито порвут СКА на краях, а Дзюба запишет хет-трик.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 16 июля 2017, 10:18

      ОХ ждем удачи только Зенит только победа

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