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    Прядкин назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин уверен, что в стартующем в субботу, 15 июля, чемпионате России будет более интересная борьба, чем в прошлом сезоне. Он также назвал главного претендента на чемпионское звание.

    «Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня – Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.

    «Зенит» – главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ – Паредесом. До сих пор не понимаю, как «Рома» могла продать его за такие скромные деньги», – признался Прядкин.

    «Зенит» открывает новый сезон выездом на Дальний Восток. Матч первого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 16 июля, в 11:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2017 06:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 15 июля 2017, 11:22

      Зенит более 10 лет всегда был главным претендентом на чемпионство РФПЛ!!! Вперед Зенит!!!!

      -2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > zenit2012 15 июля 2017, 11:54

      В том числе два последних года.
      Не отрывайтесь от народа.

      1
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      Рейтинг: +14

      Banj 15 июля 2017, 10:36

      Бомбардир вы чего там употребляет??? Вы даже списать новость не можете правильно, какой Прядкин???? Когда это Табукки сказал!

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 июля 2017, 08:34

      Чемпионат ещё не начался, а уже чемпиона называют... Помнится Динамо когда то накупило звёзд из Португалии...и сели в лужу с ними. Рано короновать, тем более что мало скупить всех подряд, нужно ещё зделать из толпы - команду. Поглядим ) В любом случае бомжам - неудачи

      1
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      Рейтинг: +14

      Banj > turist82 15 июля 2017, 10:39

      Тебе в бомбардир надо идти работать, грамотей. слово сделать питеся через "С", а не через "З", или лучше уроки учи, клоун!

      1
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      ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Banj 15 июля 2017, 11:24

      Это болельщик Спартка ему можно!)))

      -2
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