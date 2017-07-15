Прядкин назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство

Президент РФПЛ Сергей Прядкин уверен, что в стартующем в субботу, 15 июля, чемпионате России будет более интересная борьба, чем в прошлом сезоне. Он также назвал главного претендента на чемпионское звание.

«Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня – Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.

«Зенит» – главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ – Паредесом. До сих пор не понимаю, как «Рома» могла продать его за такие скромные деньги», – признался Прядкин.

«Зенит» открывает новый сезон выездом на Дальний Восток. Матч первого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 16 июля, в 11:00 по московскому времени.