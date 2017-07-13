Завтра Уокер пройдет медосмотр в «Манчестер Сити», англичанин станет самым дорогим защитником в истории

Сегодня «Бомбардир» писал о договоренности «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» по трансферу защитника Кайла Уокера.

Sky Sports сообщил о том, что медосмотр игрока сборной Англии запланирован на завтра. В случае перехода 27-летний футболист станет самым дорогим защитником в истории футбола. Сумма перехода оценивается в 55 миллионов фунтов. На данный момент рекорд принадлежит Давиду Луису, который в мае 2014 перешел из «Челси» в «ПСЖ» за 50 миллионов.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Уокер отдал шесть голевых передач в провел 33 матчах. Главной причиной ухода англичанина считается конфликт с главным тренером «шпор» Маурисио Поккетино.