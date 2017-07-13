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    Завтра Уокер пройдет медосмотр в «Манчестер Сити», англичанин станет самым дорогим защитником в истории

    Сегодня «Бомбардир» писал о договоренности «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» по трансферу защитника Кайла Уокера.

    Sky Sports сообщил о том, что медосмотр игрока сборной Англии запланирован на завтра. В случае перехода 27-летний футболист станет самым дорогим защитником в истории футбола. Сумма перехода оценивается в 55 миллионов фунтов. На данный момент рекорд принадлежит Давиду Луису, который в мае 2014 перешел из «Челси» в «ПСЖ» за 50 миллионов.

    В минувшем сезоне чемпионата Англии Уокер отдал шесть голевых передач в провел 33 матчах. Главной причиной ухода англичанина считается конфликт с главным тренером «шпор» Маурисио Поккетино.

    Источник: Skysports

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    13.07.2017 20:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 14 июля 2017, 01:05

      Всё по 50

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 июля 2017, 21:55

      Забавно, что человек едва ли входящий в топ-20 лучших защитников мира будет самым дорогим. Вот что творят телевизионные контракты в Англии. Напомню, в России чемпион получает всего-навсего 5 млн долларов...

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