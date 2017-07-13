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    «Зенит» может отдать Джорджевича в аренду

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о расторжении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем. По словам Сарсании, 23-летний черногорский форвард может отправиться в аренду.

    «Мы встречались с агентом Луки и с ним самим. Он очень талантливый игрок, но, к сожалению, не могу гарантировать ему практику. Он находится в очень хорошем возрасте, является хорошим футболистом, нравится Роберто Манчини. Но сегодня мы говорим о том, чтобы отдать его в аренду, не хотим его продавать и терять, хотим, чтобы он вернулся к нам боевой единицей, которая могла бы играть постоянно.

    Ему нужна постоянная практика, поэтому мы должны быть уверены в клубе, который его возьмет, в том, что он будет получать там игровое время. Варианты есть как в России, так и за границей, будем их рассматривать совместно с ним и его агентом», – сказал Сарсания.

    В прошлом сезоне РФПЛ Джорджевич провел 10 матчей, в которых записал на свой счет один гол.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2017 18:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июля 2017, 21:54

      В Амкар отдайте. Там его быстро забивать научат.

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