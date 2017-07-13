«Зенит» может отдать Джорджевича в аренду

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию о расторжении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем. По словам Сарсании, 23-летний черногорский форвард может отправиться в аренду.

«Мы встречались с агентом Луки и с ним самим. Он очень талантливый игрок, но, к сожалению, не могу гарантировать ему практику. Он находится в очень хорошем возрасте, является хорошим футболистом, нравится Роберто Манчини. Но сегодня мы говорим о том, чтобы отдать его в аренду, не хотим его продавать и терять, хотим, чтобы он вернулся к нам боевой единицей, которая могла бы играть постоянно.

Ему нужна постоянная практика, поэтому мы должны быть уверены в клубе, который его возьмет, в том, что он будет получать там игровое время. Варианты есть как в России, так и за границей, будем их рассматривать совместно с ним и его агентом», – сказал Сарсания.

В прошлом сезоне РФПЛ Джорджевич провел 10 матчей, в которых записал на свой счет один гол.