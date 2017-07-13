Джорджевич не разрывал контракт с «Зенитом», но хочет покинуть команду

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич не разрывал контракт с петербургским клубом, как сообщалось ранее. Об этом заявил агент футболиста Игор Глушчевич.

Напомним, 23-летний черногорец выступает за сине-бело-голубых с 2012 года и трижды уходил в аренду.

– Могу сказать, что Лука Джорджевич покидает «Зенит». Он готов играть в стартовом составе «Зенита» и хочет этого, однако такого шанса не будет – поэтому мы уходим.

– Много ли клубов заинтересованы в нем?

– Достаточно! Лука готов продемонстрировать весь своей потенциал. К тому же он не хочет провести еще один такой сезон в «Зените», как было в прошлом году. Считаю, что Лука может стать большим футболистом всего за один сезон. Поэтому мы сейчас рассматриваем разные варианты.

– Портал CDM.me сообщает, что Джорджевич разорвал контракт с «Зенитом». Это правда?

– Нет, это неверная информация.