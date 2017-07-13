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  • Джорджевич не разрывал контракт с «Зенитом», но хочет покинуть команду

Джорджевич не разрывал контракт с «Зенитом», но хочет покинуть команду

13 июля 2017, 13:50
8

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич не разрывал контракт с петербургским клубом, как сообщалось ранее. Об этом заявил агент футболиста Игор Глушчевич.

Напомним, 23-летний черногорец выступает за сине-бело-голубых с 2012 года и трижды уходил в аренду.

– Могу сказать, что Лука Джорджевич покидает «Зенит». Он готов играть в стартовом составе «Зенита» и хочет этого, однако такого шанса не будет – поэтому мы уходим.

– Много ли клубов заинтересованы в нем?

– Достаточно! Лука готов продемонстрировать весь своей потенциал. К тому же он не хочет провести еще один такой сезон в «Зените», как было в прошлом году. Считаю, что Лука может стать большим футболистом всего за один сезон. Поэтому мы сейчас рассматриваем разные варианты.

– Портал CDM.me сообщает, что Джорджевич разорвал контракт с «Зенитом». Это правда?

– Нет, это неверная информация.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Джорджевич Лука
Комментарии (8)
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acer2003
1499943795
Ему надо играть и доказывать состоятельность, а не сидеть на лаве !
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neveldomha
1499944107
Проверять надо источники, мать вашу. Вопрос не в игре, а в зарплате.
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stream15
1499945503
Пусть кокорина с собой прихватит.
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Большой Медведь
1499949655
Пусть ему сопутствует удача, но только не в матчах против Зенита.
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adekvat
1499950368
Не хуже остальных надо дать поинрать парню он себя покажет.
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Dmirubo
1499950691
В аренду на полгода или год отдать в средний клуб в России - если там заиграет, то потом вернуть обратно в основу.
Ответить
Alex ostrov
1499952894
Если бы не паспорт играл бы вместо Зюбы
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dok66
1499953925
Зачем тогда этот фейк , что он разорвал контракт.? Хотя это было бы правильным решением . Деньги деньгами , а карьера - это совсем другое .
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