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    Джорджевич не разрывал контракт с «Зенитом», но хочет покинуть команду

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич не разрывал контракт с петербургским клубом, как сообщалось ранее. Об этом заявил агент футболиста Игор Глушчевич.

    Напомним, 23-летний черногорец выступает за сине-бело-голубых с 2012 года и трижды уходил в аренду.

    – Могу сказать, что Лука Джорджевич покидает «Зенит». Он готов играть в стартовом составе «Зенита» и хочет этого, однако такого шанса не будет – поэтому мы уходим.

    – Много ли клубов заинтересованы в нем?

    – Достаточно! Лука готов продемонстрировать весь своей потенциал. К тому же он не хочет провести еще один такой сезон в «Зените», как было в прошлом году. Считаю, что Лука может стать большим футболистом всего за один сезон. Поэтому мы сейчас рассматриваем разные варианты.

    – Портал CDM.me сообщает, что Джорджевич разорвал контракт с «Зенитом». Это правда?

    – Нет, это неверная информация.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.07.2017 13:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 16:52

      Зачем тогда этот фейк , что он разорвал контракт.? Хотя это было бы правильным решением . Деньги деньгами , а карьера - это совсем другое .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 13 июля 2017, 16:34

      Если бы не паспорт играл бы вместо Зюбы

      1
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 13 июля 2017, 15:58

      В аренду на полгода или год отдать в средний клуб в России - если там заиграет, то потом вернуть обратно в основу.

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 13 июля 2017, 15:52

      Не хуже остальных надо дать поинрать парню он себя покажет.

      0
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 13 июля 2017, 15:40

      Пусть ему сопутствует удача, но только не в матчах против Зенита.

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 13 июля 2017, 14:31

      Пусть кокорина с собой прихватит.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 13 июля 2017, 14:08

      Проверять надо источники, мать вашу. Вопрос не в игре, а в зарплате.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2017, 14:03

      Ему надо играть и доказывать состоятельность, а не сидеть на лаве !

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